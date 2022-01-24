Испытайте свои навыки сыщика на прочность в нью-йоркском музее SPYSCAPE, посвященном шпионажу.

Независимо от того, воображаете ли вы себя Джеймсом Бондом или Мата Хари, вы сможете изучить все виды тайного проникновения и узнать, как применять эти навыки в повседневной жизни. Выявляйте лжецов, взламывайте коды, уворачивайтесь от лазеров и откройте для себя свою собственную шпионскую роль в этом интерактивном приключении, призванном вдохновить вас и раскрыть ваш потенциал!