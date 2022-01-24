Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Испытайте свои навыки сыщика на прочность в нью-йоркском музее SPYSCAPE, посвященном шпионажу.
Независимо от того, воображаете ли вы себя Джеймсом Бондом или Мата Хари, вы сможете изучить все виды тайного проникновения и узнать, как применять эти навыки в повседневной жизни. Выявляйте лжецов, взламывайте коды, уворачивайтесь от лазеров и откройте для себя свою собственную шпионскую роль в этом интерактивном приключении, призванном вдохновить вас и раскрыть ваш потенциал!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на выставку SPYSCAPE
Доступ на выставку 007 X SPYSCAPE (только если выбран All Access Pass)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.