Центральный парк Прокат велосипедов

Арендуйте велосипед и посмотрите достопримечательности Центрального парка

4.6
22 отзыва
В группе
Центральный парк Прокат велосипедов
Центральный парк Прокат велосипедов
Центральный парк Прокат велосипедов
Центральный парк Прокат велосипедов
Центральный парк Прокат велосипедов
Центральный парк Прокат велосипедов
Центральный парк Прокат велосипедов
Центральный парк Прокат велосипедов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы хотите стать частью этого, Нью-Йорк, Нью-Йорк! Но через некоторое время все эти гудки такси и тротуары могут повредить ваш мозг. Войдите в Центральный парк, изумрудно-зеленый оазис посреди безумия. Возьмите напрокат велосипед на день и отправляйтесь в круиз по этой городской глуши. Бегите к клубничным полям, проходите мимо озер и озер, выслеживайте продавцов хот-дога и становитесь частью Манхэттена. Город твой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Cannondale велосипед, шлем, замок и корзина
  • Карта
Что не входит
  • Страхование (можно приобрести отдельно)
  • Гид
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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