Вы хотите стать частью этого, Нью-Йорк, Нью-Йорк! Но через некоторое время все эти гудки такси и тротуары могут повредить ваш мозг. Войдите в Центральный парк, изумрудно-зеленый оазис посреди безумия. Возьмите напрокат велосипед на день и отправляйтесь в круиз по этой городской глуши. Бегите к клубничным полям, проходите мимо озер и озер, выслеживайте продавцов хот-дога и становитесь частью Манхэттена. Город твой.