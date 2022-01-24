Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы хотите стать частью этого, Нью-Йорк, Нью-Йорк! Но через некоторое время все эти гудки такси и тротуары могут повредить ваш мозг. Войдите в Центральный парк, изумрудно-зеленый оазис посреди безумия. Возьмите напрокат велосипед на день и отправляйтесь в круиз по этой городской глуши. Бегите к клубничным полям, проходите мимо озер и озер, выслеживайте продавцов хот-дога и становитесь частью Манхэттена. Город твой.
Ответы на вопросы
Что входит
Cannondale велосипед, шлем, замок и корзина
Карта
Что не входит
Страхование (можно приобрести отдельно)
Гид
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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