Всё об Олимпии

Полезная информация об Олимпии

Что нужно знать об Олимпии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Олимпии
13:0011
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаОлимпия
По-английскиOlympia
Столица регионаОлимпия является столицей региона
Население города50 302 чел.
АэропортОлимпия OLM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Los_Angeles
Средняя высота32 м. от уровня моря

Где находится Олимпия на карте