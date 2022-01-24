2022 Билет Universal Orlando Explorer

Бесконечное развлечение с абонементом на 3 парка по цене путевки на 2 парка

Входной билет
2022 Билет Universal Orlando Explorer
2022 Билет Universal Orlando Explorer
2022 Билет Universal Orlando Explorer
2022 Билет Universal Orlando Explorer
2022 Билет Universal Orlando Explorer
2022 Билет Universal Orlando Explorer
2022 Билет Universal Orlando Explorer
2022 Билет Universal Orlando Explorer
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поднимитесь на новый уровень в Universal Orlando Resort. Посетите все три удивительных тематических парка: Universal Studios во Флориде, Острова приключений и вулканический залив Universal по цене билета на посещение двух парков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Universal Studios Florida
  • Вход в парк приключений Universal's Islands of Adventure
  • Вход в водный тематический парк Universal's Volcano Bay
  • Доступ к Хогвартс-экспрессу для поездок между обеими землями Волшебного мира Гарри Поттера™ на территории Universal Studios Florida и Острова приключений
  • Доступ в некоторые живые развлекательные заведения Universal CityWalk (в некоторые заведения требуется вход для лиц старше 21 года. Необходимо предъявить действительное удостоверение личности с фотографией)
Что не входит
  • Вход на отдельно оплачиваемые мероприятия в любом из тематических парков Universal или в любом из заведений CityWalk
  • Плата за парковку
  • Игры на аттракционах
  • Скидки на еду или товары
  • Вход в Universal Cinemark или Hollywood Drive-In Golf™
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Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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