Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поднимитесь на новый уровень в Universal Orlando Resort. Посетите все три удивительных тематических парка: Universal Studios во Флориде, Острова приключений и вулканический залив Universal по цене билета на посещение двух парков.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в Universal Studios Florida
Вход в парк приключений Universal's Islands of Adventure
Вход в водный тематический парк Universal's Volcano Bay
Доступ к Хогвартс-экспрессу для поездок между обеими землями Волшебного мира Гарри Поттера™ на территории Universal Studios Florida и Острова приключений
Доступ в некоторые живые развлекательные заведения Universal CityWalk (в некоторые заведения требуется вход для лиц старше 21 года. Необходимо предъявить действительное удостоверение личности с фотографией)
Что не входит
Вход на отдельно оплачиваемые мероприятия в любом из тематических парков Universal или в любом из заведений CityWalk
Плата за парковку
Игры на аттракционах
Скидки на еду или товары
Вход в Universal Cinemark или Hollywood Drive-In Golf™
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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