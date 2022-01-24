Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ищете незабываемые впечатления от аллигатора в штате Саншайн? Купите билет в Гаторланд и отправляйтесь в невероятное королевство рептилий во Флориде. Станьте свидетелями сотен жадных аллигаторов и хитроумных крокодилов на бешеных показах кормления и демонстрациях безопасности грызунов.
Посмотрите на ползучих змей и рыскающих рысаков, а также пумы, черепах, тарантулов, болтливого попугая или двоих, и запейте все это с улыбчивой стороны южного гостеприимства.
Ответы на вопросы
Что входит
Быстрый вход в Гаторланд
Бесплатная парковка
Что не входит
Ускоренный вход на шоу, экскурсии и мероприятия в парке
Экскурсии с гидом
Дополнительные мероприятия
Встреча с гатором (можно забронировать на месте за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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