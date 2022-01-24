Колесо в ICON Park ™

Тост над горизонтом с высоты 400 футов на самом высоком колесе обозрения восточного побережья

4.8
23 отзыва
Входной билет
Колесо в ICON Park ™
Колесо в ICON Park ™
Колесо в ICON Park ™
Колесо в ICON Park ™
Колесо в ICON Park ™
Колесо в ICON Park ™
Колесо в ICON Park ™
Колесо в ICON Park ™
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Полетайте высоко над Микки-Маусом и другими аттракционами Орландо на колесе в ICON Park ™, самом высоком колесе обозрения на восточном побережье! Получите удовольствие от полета с шампанским или отведайте блюда после поездки в одном из великолепных ресторанов-участников. Вверх, вверх и в сторону!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в ICON Park ™
  • Один рейс на The Wheel
  • Один бокал шампанского (если выбран вариант «Шампанское)»
  • Быстрое или комплексное питание (в зависимости от выбранного варианта билета)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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