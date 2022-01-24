Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полетайте высоко над Микки-Маусом и другими аттракционами Орландо на колесе в ICON Park ™, самом высоком колесе обозрения на восточном побережье! Получите удовольствие от полета с шампанским или отведайте блюда после поездки в одном из великолепных ресторанов-участников. Вверх, вверх и в сторону!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в ICON Park ™
Один рейс на The Wheel
Один бокал шампанского (если выбран вариант «Шампанское)»
Быстрое или комплексное питание (в зависимости от выбранного варианта билета)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Орландо