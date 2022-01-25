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Музей мадам Тюссо в Орландо - единственная в своем роде знаменитость, звезда спорта, музыканты и лица, которые повлияли на историю Америки - от Опры Уинфри до Wonder Woman!
Ответы на вопросы
Что входит
Прием в музей мадам Тюссо Орландо
Ограниченное время! Испытайте Лигу Справедливости ™: вызов героям - Wonder Woman ™, Superman ™ и Batman ™
Обед или ужин «Акустическая» еда в Hard Rock Cafe
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VIP - проход без очереди в кафе Hard Rock
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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