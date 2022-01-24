Пропуск SeaWorld во Флориде

Получите билет на 3 парковки по цене 2 парковки

5
6 отзывов
Входной билет
Пропуск SeaWorld во Флориде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Серьезно относитесь к тематическим паркам? Тогда это пропуск для вас! Вы получите доступ к самым большим и лучшим тематическим паркам в мире, сэкономив массу денег при посещении садов Буша-Бич, Аквапарк Орландо, SeaWorld Orlando и Приключенческого острова Тампа. Просто выберите любимые парки, а затем решите, какое удивительное приключение вам предстоит пройти. Голодный? Мы рекомендуем ужин в течение всего дня!

Ответы на вопросы

Что входит
  • В общей сложности 2, 3 или неограниченное посещение (в зависимости от выбранного билета) SeaWorld Orlando, Aquatica Orlando, Busch Gardens Tampa Bay или Adventure Island Tampa в течение 14 дней
  • Предложение на обед в течение всего дня (если выбрано): питание в каждом посещаемом парке. Получите один входной билет, одну порцию или один десерт и один безалкогольный напиток обычного размера в любом ресторане-участнике
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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