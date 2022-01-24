Серьезно относитесь к тематическим паркам? Тогда это пропуск для вас! Вы получите доступ к самым большим и лучшим тематическим паркам в мире, сэкономив массу денег при посещении садов Буша-Бич, Аквапарк Орландо, SeaWorld Orlando и Приключенческого острова Тампа. Просто выберите любимые парки, а затем решите, какое удивительное приключение вам предстоит пройти. Голодный? Мы рекомендуем ужин в течение всего дня!