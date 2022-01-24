Развлекательный центр America Orlando: билет на один день

Получите удовольствие от адреналина в солнечном штате

5
11 отзывов
Входной билет
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Развлекательный центр America Orlando: билет на один день
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите масштаб многоуровневой дорожки для картинга, почувствуйте головокружение на острых ощущениях с белыми костяшками или расслабьтесь на медленных. Каким бы ни было ваше представление о веселье, вы найдете его в Fun Spot America Orlando.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полный день, неограниченный доступ к дорожкам для картинга, американским горкам, захватывающим аттракционам и аттракционам Kid Spot в развлекательном центре Spot Spot America Orlando
  • Доступ к Gator Spot
  • Бесплатный WiFi
Что не входит
  • SkyCoaster (может быть включен на месте)
  • Аркадные игры (оплачивается на месте с помощью электронной карты Fun)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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