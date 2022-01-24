Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите максимум удовольствия от пребывания в SeaWorld Orlando, сочетая тесное общение с животными с захватывающими американскими горками и уникальными достопримечательностями. MAKO - это самая высокая, самая быстрая и длинная горка в Орландо, и, если вы любите футуризм, поразите новые подстаканники Kraken Unleashed Virtual Reality (VR). И никто не посещает SeaWorld, не увидев силу и грацию знаменитых косаток!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в SeaWorld Orlando
Доступ ко всем аттракционам
Доступ ко всем шоу
Предложение на обед в течение всего дня (если выбрано): закуска, дополнительный предмет и напиток. Один раз в час по линии за 30 минут до закрытия. Специальные блюда не включены
Что не входит
Парковка (предоставляется за дополнительную плату)
Запирающиеся шкафчики (доступны на месте за дополнительную плату)
Встречи с животными (можно заказать в гостевой службе на месте)
Туры и специальные мероприятия
Бронирование мест на шоу
Проход без очереди в парк и аттракционы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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