SeaWorld Orlando

Встречи с животными и невероятные аттракционы - это феноменальный день!

4.8
21 отзыв
В группе
SeaWorld Orlando
SeaWorld Orlando
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Получите максимум удовольствия от пребывания в SeaWorld Orlando, сочетая тесное общение с животными с захватывающими американскими горками и уникальными достопримечательностями. MAKO - это самая высокая, самая быстрая и длинная горка в Орландо, и, если вы любите футуризм, поразите новые подстаканники Kraken Unleashed Virtual Reality (VR). И никто не посещает SeaWorld, не увидев силу и грацию знаменитых косаток!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в SeaWorld Orlando
  • Доступ ко всем аттракционам
  • Доступ ко всем шоу
  • Предложение на обед в течение всего дня (если выбрано): закуска, дополнительный предмет и напиток. Один раз в час по линии за 30 минут до закрытия. Специальные блюда не включены
Что не входит
  • Парковка (предоставляется за дополнительную плату)
  • Запирающиеся шкафчики (доступны на месте за дополнительную плату)
  • Встречи с животными (можно заказать в гостевой службе на месте)
  • Туры и специальные мероприятия
  • Бронирование мест на шоу
  • Проход без очереди в парк и аттракционы
Когда начало
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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