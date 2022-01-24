Получите максимум удовольствия от пребывания в SeaWorld Orlando, сочетая тесное общение с животными с захватывающими американскими горками и уникальными достопримечательностями. MAKO - это самая высокая, самая быстрая и длинная горка в Орландо, и, если вы любите футуризм, поразите новые подстаканники Kraken Unleashed Virtual Reality (VR). И никто не посещает SeaWorld, не увидев силу и грацию знаменитых косаток!