Готовы к эпической поездке в Universal Orlando Resort? В зависимости от выбора билета вы проведете веселый день в Universal Studios Florida и / или на островах приключений Universal.

Исследуйте легендарные миры и полюбуйтесь фантастическими героями. Окунитесь в магию волшебного мира Гарри Поттера ™ - Hogsmeade ™ и познакомьтесь с Кинг-Конгом на Островах приключений Universal. Познакомьтесь с этими дьявольскими миньонами и сразитесь с Fast & Furious - с наддувом на Universal Studios Florida!