Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Готовы к эпической поездке в Universal Orlando Resort? В зависимости от выбора билета вы проведете веселый день в Universal Studios Florida и / или на островах приключений Universal.
Исследуйте легендарные миры и полюбуйтесь фантастическими героями. Окунитесь в магию волшебного мира Гарри Поттера ™ - Hogsmeade ™ и познакомьтесь с Кинг-Конгом на Островах приключений Universal. Познакомьтесь с этими дьявольскими миньонами и сразитесь с Fast & Furious - с наддувом на Universal Studios Florida!
Ответы на вопросы
Что входит
Выбор из двух разных билетов: 1-дневный базовый билет на 1 парк или 2-дневный билет на парковку с 1 датой
Что не входит
Плата за парковку
Sideshow games
Скидки на еду или товары
Вход на выставку Universal Cinemark, шоу Blue Man Group или Hollywood Drive-In Golf ™
Вход на отдельно посещаемые мероприятия в любом из тематических парков Universal или в любом из мест CityWalk
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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