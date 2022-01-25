Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Начиная с 4D XD Motion Theatre и заканчивая лазертагом и заканчивая курсом «Светящиеся в темноте», на WonderWorks в Орландо вас ждет множество удивительных странностей! Познакомьтесь с шестью тематическими зонами и более чем 100 практическими выставками в рамках семейного дня, который напрягает как ум, так и мышцы.
Ответы на вопросы
Что входит
WonderWorks All Access: вход на все выставки WonderWorks, 4D Motion Theatre и курс «Светящиеся в темноте»
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Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.