Как добраться до Палм-Спрингс на самолёте
В Палм-Спрингс 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palm Springs International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Палм-Спрингс
- Палм-Спрингс PSPPalm Springs International Airport
- Bermuda Dunes UDDне гражданскийBermuda Dunes
Самые дешёвые билеты в Палм-Спрингс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|06.11.2020
|из 🇺🇸Финикса
|6 153
|3ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Портленда
|7 378
|10ч 19м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|7 907
|12ч 25м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|9 210
|23ч 36м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇲🇽Гвадалахары
|9 246
|31ч 52м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|9 478
|37ч 1м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇺🇸Шарлотт
|9 571
|24ч 5м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇺🇸Окленда
|10 440
|35ч 50м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Медфорда
|11 888
|4ч 8м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|12 513
|26ч 40м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Луисвилла
|16 044
|21ч 26м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Нашвилла
|16 049
|24ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇲🇽Мехико
|17 042
|12ч 9м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Гринвилла
|20 750
|28ч 40м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|22 948
|21ч 31м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇨🇳Хэфэй
|75 413
|28ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Палм-Спрингс
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Палм-Спрингс, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нашвилл, Бойсе, Канкун, Сиэтл и Сан-Франциско
- 11.12.202014.12.2020
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