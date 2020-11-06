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Как добраться до Палм-Спрингс на самолёте

В Палм-Спрингс 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Palm Springs International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Палм-Спрингс

  1. Палм-Спрингс PSP
    Palm Springs International Airport
  2. Bermuda Dunes UDDне гражданский
    Bermuda Dunes

Самые дешёвые билеты в Палм-Спрингс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
06.11.2020из 🇺🇸Финикса6 1533ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇸Портленда7 37810ч 19м (⇵1)
01.12.2020из 🇺🇸Балтимора7 90712ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла9 21023ч 36м (⇵1)
20.10.2020из 🇲🇽Гвадалахары9 24631ч 52м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Далласа9 47837ч 1м (⇵2)
18.11.2020из 🇺🇸Шарлотт9 57124ч 5м (⇵2)
28.10.2020из 🇺🇸Окленда10 44035ч 50м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Медфорда11 8884ч 8м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Атланты12 51326ч 40м (⇵2)
19.10.2020из 🇺🇸Луисвилла16 04421ч 26м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇸Нашвилла16 04924ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇲🇽Мехико17 04212ч 9м (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇸Гринвилла20 75028ч 40м (⇵2)
18.11.2020из 🇬🇧Лондона22 94821ч 31м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇳Хэфэй75 41328ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Палм-Спрингс, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нашвилл, Бойсе, Канкун, Сиэтл и Сан-Франциско

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Палм-Спрингс