  1. США

Летим в Питтсбург

Как добраться до Питтсбурга на самолёте

В Питтсбурге 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Питтсбурга

  1. Питтсбург Интернэшинл PIT
    Pittsburgh International Airport
  2. Питтсбург AGC
    Allegheny County Airport

Самые дешёвые билеты в Питтсбург из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.10.2020из 🇺🇸Орландо1 9662ч 11м
24.10.2020из 🇺🇸Чикаго2 8416ч 17м (⇵1)
15.10.2020из 🇺🇸Денвера3 47011ч 24м (⇵2)
21.10.2020из 🇺🇸Балтимора3 5996ч 30м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇸Майами3 8579ч 4м (⇵1)
15.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла3 8652ч 31м
30.10.2020из 🇺🇸Хьюстона4 9138ч 57м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Джэксонвилла5 3294ч 24м (⇵1)
31.10.2020из Сан-Хуана5 5288ч 1м (⇵1)
13.11.2020из 🇺🇸Мемфиса5 60419ч 35м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса5 75721ч 3м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Ричмонда5 9793ч 45м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Нового Орлеана6 07927ч 9м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇸Остина6 67924ч 29м (⇵1)
21.11.2020из 🇺🇸Далласа6 83612ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Бостона8 13712ч 21м (⇵1)
02.11.2020из 🇺🇸Сан-Хосе8 48124ч 35м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Онтарио9 12914ч 19м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Роли9 5199ч 46м (⇵2)
25.11.2020из 🇺🇸Ноксвилла9 63420ч 34м (⇵1)
23.11.2020из 🇺🇸Финикса9 79610ч 12м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇸Атланты10 46828ч 14м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Сиэтла11 36213ч 57м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Уоллы Уоллы12 4357ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Эверетт16 6586ч 41м (⇵1)
24.10.2020из 🇬🇧Лондона18 25715ч 27м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Анкориджа19 49717ч (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇴Пунты-Каны23 57727ч 40м (⇵1)
27.12.2020из 🇷🇺Москвы24 00635ч 49м (⇵2)
21.10.2020из 🇰🇬Бишкека45 31644ч 15м (⇵2)
15.05.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)47 14561ч 24м (⇵2)
16.11.2020из 🇮🇳Амритсара62 90933ч 14м (⇵2)
08.01.2021из 🇰🇿Алматы74 00047ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара121 31539ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Питтсбурга, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Форт-Лодердейл, Хьюстон, Лас-Вегас и Лос-Анджелес

Авиакомпании которые летают из аэропортов Питтсбурга