В группе до undefined чел. 5 11 € 8.9 за 1 чел. Музей Порт-Гурон - маяк Форт-Гратио Поднимитесь на 82-футовый маяк Форт-Гратио, чтобы полюбоваться лучшими видами на Порт-Гурон Входной билет 5 1 € 8.9 за 1 чел. Музеи Порт-Гурона - Музей Томаса Эдисона Прогуляйтесь по стопам одного из самых известных изобретателей мира Входной билет € 8.9 за 1 чел. Музей Порт-Гурон - Центр Карнеги Узнайте о прошлом района Голубой воды в Центре Карнеги

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Порте Гуроне – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €8.9. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Порте Гуроне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль