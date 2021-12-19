Все экскурсии и мероприятия в Порте Гуроне
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€8.9
за 1 чел.
Музей Порт-Гурон - маяк Форт-Гратио
Поднимитесь на 82-футовый маяк Форт-Гратио, чтобы полюбоваться лучшими видами на Порт-Гурон
Входной билет
€8.9
за 1 чел.
Музеи Порт-Гурона - Музей Томаса Эдисона
Прогуляйтесь по стопам одного из самых известных изобретателей мира
Входной билет
€8.9
за 1 чел.
Музей Порт-Гурон - Центр Карнеги
Узнайте о прошлом района Голубой воды в Центре Карнеги
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Порте Гуроне – доступно 3 экскурсии на 2021 год, цены от €8.9. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Порте Гуроне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль