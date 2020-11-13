Как добраться до Роанока на самолёте
В Роаноке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Roanoke-Blacksburg Regional Airport» вам не избежать
Список аэропортов Роанока
- Роанок ROARoanoke-Blacksburg Regional Airport
Самые дешёвые билеты в Роанок из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|13.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|3 895
|1ч 46м
|13.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|4 951
|8ч 46м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|6 720
|20ч 31м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|7 637
|23ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|8 520
|20ч 45м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|8 849
|28ч 36м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|10 861
|30ч 27м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|14 695
|31ч 1м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇺🇸Гранда-Рапидс
|21 936
|4ч 29м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Спрингфилда
|26 825
|21ч 2м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|33 730
|46ч 36м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Роанока
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Роанока, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Нашвилл, Су-Фолс, Гранд-Рапидс, Новый Орлеан и Сан-Антонио
- 18.01.202123.01.2021
- 06.01.202110.01.2021
- 26.10.202028.10.2020
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