Всё о Роки-Маунте

Полезная информация о Роки-Маунте

Что нужно знать о Роки-Маунте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Роки-Маунте
17:5144
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаРоки-Маунт
По-английскиRocky Mount
Население города55 806 чел.
АэропортRocky Mount-wilson RWI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота33 м. от уровня моря

Где находится Роки-Маунт на карте