Полезная информация о Роки-Маунте
Что нужно знать о Роки-Маунте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Роки-Маунте
17:5144
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Роки-Маунт
|По-английски
|Rocky Mount
|Население города
|55 806 чел.
|Аэропорт
|Rocky Mount-wilson RWI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|33 м. от уровня моря