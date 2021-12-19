Все экскурсии и мероприятия в Сан-Антонио
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€58.24
за 1 чел.
SeaWorld San Antonio
⛴ На теплоходе
Окунитесь в самый большой в мире тематический парк морских обитателей
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€19.22
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Аквариум Сан-Антонио
⛴ На теплоходе
Исследуйте мир исключительной морской жизни в Техасе
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€22.14
за 1 чел.
LEGOLAND® Discovery Centre в Сан-Антонио
LEGO® и откройте для себя красочный и веселый мир Техаса
Входной билет
€32.73
за 1 чел.
LEGOLAND® Discovery Center и SEA LIFE San Antonio Комбинированный билет
Посетите LEGOLAND Discovery Center и SEA LIFE San Antonio с этим комбинированным билетом.
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€87.19
за 1 чел.
Go Go San Antonio Explorer Pass
Посетите 3, 4 или 5 лучших достопримечательностей Сан-Антонио с одним удобным проходом
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€21.17
за 1 чел.
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Сан-Антонио
⛴ На теплоходе
Посмотрите новейший аквариум Сан-Антонио в магазинах в Rivercenter
Входной билет
2д 12ч
€27.41
за 1 чел.
Пещеры Natural Bridge: извилистые тропы
Поднимитесь по веревочным лестницам и взлетайте на молниях в Сан-Антонио
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12д 12ч
€102.8
за 1 чел.
Экскурсия с гидом Лучшее в Сан-Антонио
Интимная экскурсия с гидом в составе небольшой группы по Сан-Антонио и Аламо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сан-Антонио – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €19.22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сан-Антонио почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль