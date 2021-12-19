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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сан-Антонио – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €19.22. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сан-Антонио почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль