Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Бросьте якорь скуки и отправляйтесь в океан веселья и захватывающей истории в Морском музее Сан-Диего.
До того, как воздушные путешествия убили звезду мореплавания, мир формировался под влиянием захватывающих приключений в открытом море. Морской музей Сан-Диего приглашает вас в увлекательное путешествие по течению времени, чтобы открыть для себя захватывающие истории морской истории.
Поднимитесь на борт самого старого действующего корабля в мире, представьте себя артиллеристом на борту настоящего военного корабля в морской битве, научитесь ориентироваться в море по звездам и многое другое!
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в музей
Что не входит
Экскурсия с гидом (предлагается за дополнительную плату)
45-минутная экскурсия по исторической бухте (предлагается на месте за $10)
75-минутная экскурсия по военно-морской истории залива (предлагается на месте за $15, только в выходные)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.