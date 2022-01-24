Бросьте якорь скуки и отправляйтесь в океан веселья и захватывающей истории в Морском музее Сан-Диего.

До того, как воздушные путешествия убили звезду мореплавания, мир формировался под влиянием захватывающих приключений в открытом море. Морской музей Сан-Диего приглашает вас в увлекательное путешествие по течению времени, чтобы открыть для себя захватывающие истории морской истории.

Поднимитесь на борт самого старого действующего корабля в мире, представьте себя артиллеристом на борту настоящего военного корабля в морской битве, научитесь ориентироваться в море по звездам и многое другое!