Изучение науки никогда не было таким интерактивным! Проверьте игривые эксперименты, такие как блюда Whisper Dishes, параболические блюда, звучащие по всей комнате, или The Tornado, где вы можете наблюдать за воронкообразным облаком и дотронуться до бури.

Дети до шести лет могут принять участие в Кид-сити еще больше, и у них есть масса возможностей одновременно поиграть и поучиться. Не пропустите Studio X, пространство для создателей и новаторов, которое позволит вам присоединиться к проекту дня или даже создать свой собственный дизайн!