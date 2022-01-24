Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучение науки никогда не было таким интерактивным! Проверьте игривые эксперименты, такие как блюда Whisper Dishes, параболические блюда, звучащие по всей комнате, или The Tornado, где вы можете наблюдать за воронкообразным облаком и дотронуться до бури.
Дети до шести лет могут принять участие в Кид-сити еще больше, и у них есть масса возможностей одновременно поиграть и поучиться. Не пропустите Studio X, пространство для создателей и новаторов, которое позволит вам присоединиться к проекту дня или даже создать свой собственный дизайн!
Ответы на вопросы
Что входит
Бальбоа Парк: Стандартный билет
Быстрый проход в Научный центр автопарка
Допуск к показу одного фильма IMAX
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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