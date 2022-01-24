SeaWorld San Diego

Водное приключение с аттракционами, живыми выступлениями и уроками консервации

4.8
28 отзывов
В группе
SeaWorld San Diego
SeaWorld San Diego
SeaWorld San Diego
SeaWorld San Diego
SeaWorld San Diego
SeaWorld San Diego
SeaWorld San Diego
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В SeaWorld San Diego приветствуются ласты и плавники, но это не обязательно. Прокатитесь на лодках и американских горках, познакомьтесь с выдрами, дельфинами, морскими львами и другими животными, посмотрите презентации животных и узнайте больше о сохранении морской среды!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в SeaWorld San Diego
  • Доступ ко всем аттракционам
  • Доступ ко всем шоу
  • Питание в течение всего дня (если выбрано)
Что не входит
  • Встречи с животными
  • Плата за парковку
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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