Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В SeaWorld San Diego приветствуются ласты и плавники, но это не обязательно. Прокатитесь на лодках и американских горках, познакомьтесь с выдрами, дельфинами, морскими львами и другими животными, посмотрите презентации животных и узнайте больше о сохранении морской среды!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в SeaWorld San Diego
Доступ ко всем аттракционам
Доступ ко всем шоу
Питание в течение всего дня (если выбрано)
Что не входит
Встречи с животными
Плата за парковку
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.