Тележка старого города Сан-Диего

Сядьте на троллейбус Старого города Сан-Диего, чтобы посетить более 100 достопримечательностей.

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Тележка старого города Сан-Диего
Тележка старого города Сан-Диего
Тележка старого города Сан-Диего
Тележка старого города Сан-Диего
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Положите все лучшее из Сан-Диего на пороге трамвая в Старом городе! Прокатитесь на 1 или 2 дня, в зависимости от того, как долго вы будете видеть то, что они называют местом рождения Калифорнии. Сядьте на остановку с 11 остановками и получите доступ к более чем 100 великолепным местам в Сан-Диего.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на троллейбусные экскурсии по Старому городу на 1 или 2 дня
  • Прыгайте и останавливайтесь на 11 остановках
  • Английский гид на тележке
  • Бесплатная карта с ежедневником
  • Скидочные купоны на достопримечательности и рестораны Сан-Диего
  • Бесплатный вход в 10 музеев по маршруту
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Сувениры
  • Посещение других достопримечательностей
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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