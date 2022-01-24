Положите все лучшее из Сан-Диего на пороге трамвая в Старом городе! Прокатитесь на 1 или 2 дня, в зависимости от того, как долго вы будете видеть то, что они называют местом рождения Калифорнии. Сядьте на остановку с 11 остановками и получите доступ к более чем 100 великолепным местам в Сан-Диего.