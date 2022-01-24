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Сумасшедшие животные? Посмотрите на слонов, белых медведей, гепардов, горилл, жирафов и других животных в зоопарке Сан-Диего. В этом гигантском 100-акровом парке обитает более 3700 животных из более чем 650 видов с подлинно воссозданными естественными вольерами. Забронируйте билеты в зоопарк Сан-Диего и начните сходить с ума!
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в зоопарк Сан-Диего
Неограниченное пользование автобусом Kangaroo Express Bus и канатной дорогой Skyfari
Доступ ко всем шоу и выставкам
Бесплатная парковка
Что не входит
Специальные билеты и достопримечательности
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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