Посетите всемирно известный зоопарк Сан-Диего, где обитает более 4500 редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, и познакомьтесь с их мирами в аквапарке «Белый медведь», «Слоновьей одиссее» и в других местах. Зоопарк Сан-Диего площадью 100 акров известен своей натуралистической средой обитания и уникальными встречами с животными.

Городской рай для всех возрастов, зоопарк Сан-Диего является обязательным для посещения в Южной Калифорнии. Извилистые дорожки через тропический оазис ботанического сада приведут вас к редким и интересным животным зоопарка, в том числе коалам, галапагосским черепахам, тиграм, орлам, фламинго, человекообразным обезьянам и многим другим.

Другие экзотические животные, с которыми вы можете встретиться, включают сычуаньских такинов, древесных кенгуру Бюргера, песцов, панголинов и висайских бородавчатых свиней. Исследуйте скалы Африки, чтобы открыть для себя пингвинов, бабуинов, таинственную ямку, птиц-ткачей и других уникальных существ.

Праздничная и оживленная атмосфера делает зоопарк Сан-Диего прекрасным местом для семейного отдыха и встреч с друзьями. Откройте для себя чудеса дикой природы с помощью встреч с животными, интерактивных мероприятий, а также захватывающих презентаций и шоу с животными.

17 галапагосских черепах зоопарка теперь дома на выставке галапагосских черепах семьи Феттер. Когда присутствуют смотрители, вы можете погладить и изредка покормить черепах через небольшой каменный барьер.

В отеле Conrad Prebys Polar Bear Plunge вы можете стать ближе к белым медведям, чем когда-либо прежде. Поднимитесь на борт арктического исследовательского вертолета, залезьте в медвежью берлогу или сравните себя размером с белого медведя.

«Слоновая одиссея Гарри и Грейс Стил» - это среда обитания площадью 7,5 акра, которая представляет собой первый в своем роде опыт.

Эта область сочетает в себе удовольствие от зоопарка с опытом музея, создавая дикий пейзаж с животными из прошлого и настоящего. Зоопарк Сан-Диего, лидер в области ухода за животными и их сохранения, находится в самом сердце Сан-Диего.