Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди

Проведите приятный день в знаменитом зоопарке Сан-Диего, где,

4.7
286 отзывов
Входной билет
Проведите приятный день в знаменитом зоопарке Сан-Диего, где, в дополнение к обширной коллекции растений, проживают более 4 500 редких и исчезающих видов животных.
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди
Зоопарк Сан-Диего: билет на день с проходом вне очереди

Что вы увидите 🤩

  • Зоопарк Сан-Диего
  • Даунтаун Сан-Диего
  • Залив Сан-Диего
  • Бейсбольный стадион Petco Park
  • Район Маленькая Италия в Сан-Диего
  • Район Гасламп
  • Парк Бальбоа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите на 17 галапагосских черепах на Посту открытий
  2. Подойдите поближе к белым медведям у Медвежьей бухты
  3. Прокатитесь на воздушном трамвайчике Skyfari
  4. Посмотрите шоу с морскими львами
Посетите всемирно известный зоопарк Сан-Диего, где обитает более 4500 редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, и познакомьтесь с их мирами в аквапарке «Белый медведь», «Слоновьей одиссее» и в других местах. Зоопарк Сан-Диего площадью 100 акров известен своей натуралистической средой обитания и уникальными встречами с животными.
Городской рай для всех возрастов, зоопарк Сан-Диего является обязательным для посещения в Южной Калифорнии. Извилистые дорожки через тропический оазис ботанического сада приведут вас к редким и интересным животным зоопарка, в том числе коалам, галапагосским черепахам, тиграм, орлам, фламинго, человекообразным обезьянам и многим другим.
Другие экзотические животные, с которыми вы можете встретиться, включают сычуаньских такинов, древесных кенгуру Бюргера, песцов, панголинов и висайских бородавчатых свиней. Исследуйте скалы Африки, чтобы открыть для себя пингвинов, бабуинов, таинственную ямку, птиц-ткачей и других уникальных существ.
Праздничная и оживленная атмосфера делает зоопарк Сан-Диего прекрасным местом для семейного отдыха и встреч с друзьями. Откройте для себя чудеса дикой природы с помощью встреч с животными, интерактивных мероприятий, а также захватывающих презентаций и шоу с животными.
17 галапагосских черепах зоопарка теперь дома на выставке галапагосских черепах семьи Феттер. Когда присутствуют смотрители, вы можете погладить и изредка покормить черепах через небольшой каменный барьер.
В отеле Conrad Prebys Polar Bear Plunge вы можете стать ближе к белым медведям, чем когда-либо прежде. Поднимитесь на борт арктического исследовательского вертолета, залезьте в медвежью берлогу или сравните себя размером с белого медведя.
«Слоновая одиссея Гарри и Грейс Стил» - это среда обитания площадью 7,5 акра, которая представляет собой первый в своем роде опыт.
Эта область сочетает в себе удовольствие от зоопарка с опытом музея, создавая дикий пейзаж с животными из прошлого и настоящего. Зоопарк Сан-Диего, лидер в области ухода за животными и их сохранения, находится в самом сердце Сан-Диего.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в зоопарк Сан-Диего
  • Экспресс автобус
  • Автобусная экскурсия с гидом
  • Воздушный трамвайчик
  • Детский зоопарк
Что не входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Еда и напитки
  • Парковка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дети бесплатно в октябре. Дети 11 лет и младше получают бесплатный вход в течение всего месяца по оплаченному взрослому билету
  • Вы можете обойти окошко продажи билетов и пойти прямо к входной точке со своим ваучером. Обратите внимание, что вы можете пропустить только очередь на входной билет. Это не относится к автобусам и линиям Skyfari
  • Используйте свой мобильный билет, чтобы не стоять в очереди и избегать толп
  • Автобусный тур и канатная дорога Skyfari предоставляются в зависимости от наличия возможности
  • Часы работы зоопарка могут быть изменены. Пожалуйста, уточняйте часы работы аттракциона напрямую
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
8 сен 2021
Я не возвращался в течение 30 лет, привел туда мою прекрасную племянницу, которая фантастически провела время, это было очень, очень мило, красиво, как обычно ЧИСТЫЙ, все были очень милы, кроме двух мужчин, которых я не узнал в информационном киоске, который говорит вам, где пойти, чтобы сесть в автобус, они действительно не очень помогали, грубы и не разговаривали и не смотрели вам в лицо, когда они разговаривали с вами, поэтому я надеюсь, что вы сможете немного поговорить с их взрослыми, чтобы они знали лучшеОни на самом деле вели себя так, как вы навязывать им вопрос, напоминать им, что они должны быть рады, что у них есть работа, спасибо за прекрасное мероприятие
J
6 июля 2019
Я понимаю, почему зоопарк Сан-Диего - лучший зоопарк в мире. Это было просто потрясающе, и я отлично провел день, исследуя окрестности как одинокий путешественник. Мобильный билет был отличным и сэкономил мне много времени - очередь за билетами была довольно длинной, но мне пришлось проехать прямо к выходу. Территория очень ухоженная, и разнообразие животных было фантастическим. Зоопарк очень большой, поэтому не забудьте оставить много времени для осмотра достопримечательностей (я бы рекомендовал провести там не менее 3 часов). Животные были такими милыми, а персонал очень дружелюбным. Не забудьте найти парня, раздающего сверчков и червей, чтобы поесть - попробуйте их - они на самом деле довольно вкусные!
J
13 окт 2021
Good
Ещё 283 отзыва

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