На Рождество – экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $399. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Кремниевая долина - зона высоких технологий
На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
На машине
50 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
10 сен в 10:30
11 сен в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
На машине
25 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$399 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrey
    20 августа 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Илья - отличный гид. Хорошо спланированный маршрут, Илья определенно любит и знает свое дело. Кроме прочего, подстроится под наши внезапные
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    изменения графика и подсказал много полезных вещей по дальнейшей поездке. Хоть и был до этого пару раз в СФ, но открыл для себя город по новому. Highly recommended!

  • Ф
    Федорова
    18 августа 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    В Сан-Франциско прилетали на один день. Экскурсия прошла с комфортом, успели посмотреть все основные достопримечательности города. Кирилл экскурсию проводит на своем автомобиле, поэтому успели посмотреть все, что планировали. Город большой и пешком пройти его за день не возможно. Рекомендую.
  • И
    Игорь
    15 августа 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Илья замечательный гид и увлекательный рассказчик! За один день показал нам весь город, самые лучшие смотровые площадки и фото точки,
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    посвятил в историю Сан-Франциско, рассказал много нового, всем очень понравилась экскурсия с Ильёй! На следующий день свозил в Силиконовую долину, показал дома известнейших людей, университет и штаб квартиры крупнейших IT корпораций. Илья профессионал своего дела с 30летним опытом, рекомендуем всем 100%!

    Илья замечательный гид и увлекательный рассказчик! За один день показал нам весь город, самые лучшие смотровые
  • Л
    Лусине
    14 августа 2024
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Отличная экскурсия,всем рекомендую 👍
  • А
    Александр
    12 августа 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Хотели бы выразить огромную благодарность организатору нашей экскурсии по Сан-Франциско, компании The taste of SF. Честно говоря, ехали в этот
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    город с некоторым опасением, так как слышали много негатива про текущую обстановку в городе (бомжи, наркоманы и тд), но все прошло великолепно. Город нам очень понравился. Еще раз, огромное спасибо и наши рекомендации! С уважением, Александр, Светлана и дети

  • М
    Михаил
    31 июля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    С удовольствием посетили экскурсию. Кирилл - знаток города, прекрасный рассказчик. Сразу видно насколько он хорошо знает и любит Сан-Франциско. Эти
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    теплые чувства к городу передались и нашей семье. Даже погода этого туманного города нам способствовала. Как по заказу открывались все главные достопримечательности - Золотые ворота, Пирамида. Город открывал нам свои лица. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо!

  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
  • К
    Кристина
    19 июня 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию!
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кремниевая долина - зона высоких технологий
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  3. Сто лиц Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в сентябре 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 399 до 699. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 95 ⭐ отзывов, цены от $399. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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