8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
10 сен в 10:30
11 сен в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
$399 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrey20 августа 2024Илья - отличный гид. Хорошо спланированный маршрут, Илья определенно любит и знает свое дело. Кроме прочего, подстроится под наши внезапные
- ФФедорова18 августа 2024В Сан-Франциско прилетали на один день. Экскурсия прошла с комфортом, успели посмотреть все основные достопримечательности города. Кирилл экскурсию проводит на своем автомобиле, поэтому успели посмотреть все, что планировали. Город большой и пешком пройти его за день не возможно. Рекомендую.
- ИИгорь15 августа 2024Илья замечательный гид и увлекательный рассказчик! За один день показал нам весь город, самые лучшие смотровые площадки и фото точки,
- ЛЛусине14 августа 2024Отличная экскурсия,всем рекомендую 👍
- ААлександр12 августа 2024Хотели бы выразить огромную благодарность организатору нашей экскурсии по Сан-Франциско, компании The taste of SF. Честно говоря, ехали в этот
- ММихаил31 июля 2024С удовольствием посетили экскурсию. Кирилл - знаток города, прекрасный рассказчик. Сразу видно насколько он хорошо знает и любит Сан-Франциско. Эти
- ЮЮлия26 июня 2024Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
- ККристина19 июня 2024Большое спасибо за увлекательную экскурсию!
- ЕЕлена12 сентября 2023Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «На Рождество»
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