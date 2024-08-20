A Andrey Все грани Сан-Франциско за один день читать дальше изменения графика и подсказал много полезных вещей по дальнейшей поездке. Хоть и был до этого пару раз в СФ, но открыл для себя город по новому. Highly recommended! Илья - отличный гид. Хорошо спланированный маршрут, Илья определенно любит и знает свое дело. Кроме прочего, подстроится под наши внезапные

Ф Федорова Сто лиц Сан-Франциско В Сан-Франциско прилетали на один день. Экскурсия прошла с комфортом, успели посмотреть все основные достопримечательности города. Кирилл экскурсию проводит на своем автомобиле, поэтому успели посмотреть все, что планировали. Город большой и пешком пройти его за день не возможно. Рекомендую.

И Игорь Все грани Сан-Франциско за один день читать дальше посвятил в историю Сан-Франциско, рассказал много нового, всем очень понравилась экскурсия с Ильёй! На следующий день свозил в Силиконовую долину, показал дома известнейших людей, университет и штаб квартиры крупнейших IT корпораций. Илья профессионал своего дела с 30летним опытом, рекомендуем всем 100%! Илья замечательный гид и увлекательный рассказчик! За один день показал нам весь город, самые лучшие смотровые площадки и фото точки,

Л Лусине Кремниевая долина - зона высоких технологий Отличная экскурсия,всем рекомендую 👍

А Александр Сто лиц Сан-Франциско читать дальше город с некоторым опасением, так как слышали много негатива про текущую обстановку в городе (бомжи, наркоманы и тд), но все прошло великолепно. Город нам очень понравился. Еще раз, огромное спасибо и наши рекомендации! С уважением, Александр, Светлана и дети Хотели бы выразить огромную благодарность организатору нашей экскурсии по Сан-Франциско, компании The taste of SF. Честно говоря, ехали в этот

М Михаил Сто лиц Сан-Франциско читать дальше теплые чувства к городу передались и нашей семье. Даже погода этого туманного города нам способствовала. Как по заказу открывались все главные достопримечательности - Золотые ворота, Пирамида. Город открывал нам свои лица. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо! С удовольствием посетили экскурсию. Кирилл - знаток города, прекрасный рассказчик. Сразу видно насколько он хорошо знает и любит Сан-Франциско. Эти

Ю Юлия Кремниевая долина - зона высоких технологий Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно

К Кристина Все грани Сан-Франциско за один день Большое спасибо за увлекательную экскурсию!