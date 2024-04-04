читать дальше как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,