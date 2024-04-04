Однодневные – экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $699. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Три в одном из Сан-Франциско
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско: город, Мьюирский лес и Саусалито
Ощутите дух Сан-Франциско на индивидуальной экскурсии с посещением главных достопримечательностей и уникальных мест
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
$700 за всё до 3 чел.
Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
На машине
11 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по сыроварням и винодельням Сан-Франциско
Откройте для себя уникальные вкусы Калифорнии! В этом туре вы посетите сыроварни, винодельни и фермы, узнаете секреты производства и насладитесь дегустациями
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
$699 за всё до 6 чел.
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
На машине
На яхте
2 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Индивидуальная экскурсия в Мьюирский лес и винодельни Сономы. Прогулка среди секвой, дегустация вин и виды на залив. Заберём из гостиницы и покажем лучшие места
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
$699 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 апреля 2024
    Три в одном из Сан-Франциско
    Благодарю Михаила за замечательную экскурсию!! Ни минуты тишины, что большая редкость. На каждый уголок маршрута есть интересная история или легенда,
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    небольшие квест-вопросы с подсказками. Удивило, что 19 летний подросток, ненавидящий экскурсии был вовлечен и очень доволен этой поездкой. Очень рекомендую. Все очень спокойно, легко и без спешки. Отличный автомобиль, вкусняшки и водичка прилагались🔥🔥 🙏🏻🙏🏻

  • Д
    Дарья
    24 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Все было прекрасно)) Лес удивительный, на винодельнях тоже очень понравилось, самое главное, много полезной и интересной информации) Кирилл, спасибо вам огромное!!
  • А
    Антон
    22 марта 2024
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были и показал только новое,
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    как мы просили. Очень внимательно относился к нашим просьбам и пожеланиям. Красиво про все рассказывал. Места выбраны просто шедевральные. Завтрак на берегу пруда среди холмов, обед на побережье пролива, безумно красивые виды, очень вкусная еда и интересный гид, что еще нужно для счастья. Очень рекомендую взять этот тур, получите представление о красоте Америки, вне города.

    Кирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы былиКирилл очень классно составил маршрут под наш запрос, не стал возить нас там, где мы были
  • И
    Ирина
    17 февраля 2024
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Спасибо Кириллу за интересную экскурсию! Мои гости из Алма-Аты остались очень довольны. Прогулка по чудесному лесу, замечательные винарни Сономы! Нам повезло с погодой, получили огромное удовольствие!
  • А
    Алексей
    22 декабря 2023
    Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
    Огромное спасибо Кириллу! Нам очень понравилось, удалось сделать гибкую и очень насыщенную экскурсию. Жена и дети в полном восторге!
  • М
    Михаил
    13 мая 2021
    Гастрономический и винный тур по окрестностям Сан-Франциско
    Отлично провели время на экскурсии с Кириллом. Он адаптировал маршрут под наши запросы и порекомендовал места достойные внимания. Отлично знает регион и рассказывал много интересного. Наилучшие рекомендации.
  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2019
    Три в одном из Сан-Франциско
    Михаил прекрасно провёл экскурсию, глубокие знания страны и города, интересные факты из жизни не только СФ, Но и соседних городов. Обязательно рекомендую всем! Михаил, Вы очаровательны!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Мьюирский лес, винодельни, яхты: экскурсия в Саусалито и Соному из Сан-Франциско
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Мост «Золотые ворота»
  2. Юнион-сквер
  3. Твин-Пикс
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в августе 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 699 до 700. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Сан-Франциско (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 15 ⭐ отзывов, цены от $699. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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