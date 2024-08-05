8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Долина Напа и Муир Вудс: экскурсия по лесу гигантов и винодельням
Прогулка по национальному парку «Секвойя» и посещение виноделен в долине Напа. Вдохните чистейший воздух леса и насладитесь дегустацией лучших вин
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от $780 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
Впечатляющий вертолетный тур над побережьем Тихого океана
Индивидуальный вертолетный тур над Биг-суром: полет из Ватсонвилля, захватывающие виды на горы, океан и маяк Point Sur. Закажите трансфер и гида для удобства
Начало: Аэропорт Ватсонвилль
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$750 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уникальная экскурсия по Сан-Франциско: мосты, парки и исторические районы
Откройте для себя Сан-Франциско: от моста Голден Гейт до Чайна-тауна и Маленькой Италии. Влюбитесь в этот город с первого взгляда
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от $600 за всё до 3 чел.
30 минут
Индивидуальная
Незабываемый полет на вертолете над Сан-Франциско: мосты, Алькатрас и живописные пейзажи
Индивидуальная вертолетная экскурсия над Сан-Франциско - уникальная возможность увидеть город с высоты, сделать потрясающие фотографии и насладиться видами
Начало: Вертолетная площадка
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Популярные экскурсии»
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