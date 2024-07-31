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решили познакомиться с городом с профессионалом, свой выбор остановили на экскурсии Ильи. Очень рады, что выбрали именно его. За день осмотрели абсолютно весь Сан-Франциско, побывали в интересный местах, которые сами бы вряд ли нашли. Экскурсия проходила в комфортном темпе, с остановками, никакого «галопам по Европам». Было время и на фотки, и на сувениры, и на вкусный кофе. Последнее, для Америки особенно актуально. По шкале от «не пожалели» до «очень понравилось» ставим твердую «очень понравилось».