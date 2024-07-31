Все – экскурсии в Сан-Франциско

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Сан-Франциско на русском языке, цены от $399. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сто лиц Сан-Франциско
На машине
23 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско: индивидуальная экскурсия по уникальным районам и природным чудесам
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$399 за всё до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
На машине
19 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
На машине
48 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
$440 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    31 июля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    С удовольствием посетили экскурсию. Кирилл - знаток города, прекрасный рассказчик. Сразу видно насколько он хорошо знает и любит Сан-Франциско. Эти
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    теплые чувства к городу передались и нашей семье. Даже погода этого туманного города нам способствовала. Как по заказу открывались все главные достопримечательности - Золотые ворота, Пирамида. Город открывал нам свои лица. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо!

  • О
    Оксана
    15 июля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Сан Франциско только с Кириллом! Мы сначала купили экскурсию на автобусе HOP ON JOP OFF - это такая глупость! Нет
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    русского, на Википедии сухие факты. Поэтому на след день взяли экскурсию с Кириллом. Он все рассказал и показал, такие места, такие виды - огонь! Всем рекомендую!

  • F
    Feliks
    4 июля 2024
    Сто лиц Сан-Франциско
    Брали две экскурсии. Все отлично, интересно и позновательно
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
  • К
    Кристина
    19 июня 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Большое спасибо за увлекательную экскурсию!
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
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    решили познакомиться с городом с профессионалом, свой выбор остановили на экскурсии Ильи. Очень рады, что выбрали именно его. За день осмотрели абсолютно весь Сан-Франциско, побывали в интересный местах, которые сами бы вряд ли нашли. Экскурсия проходила в комфортном темпе, с остановками, никакого «галопам по Европам». Было время и на фотки, и на сувениры, и на вкусный кофе. Последнее, для Америки особенно актуально. По шкале от «не пожалели» до «очень понравилось» ставим твердую «очень понравилось».

  • К
    Катя
    29 февраля 2024
    Все грани Сан-Франциско за один день
    Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
  • Е
    Елена
    12 сентября 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
  • Н
    Николай
    11 августа 2023
    Кремниевая долина - зона высоких технологий
    На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сан-Франциско
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сто лиц Сан-Франциско
  2. Кремниевая долина - зона высоких технологий
  3. Все грани Сан-Франциско за один день
Какие места ещё посмотреть в Сан-Франциско
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Юнион-сквер
  2. Твин-Пикс
  3. Мост «Золотые ворота»
  4. Ломбард-стрит
Сколько стоит экскурсия по Сан-Франциско в августе 2024
Сейчас в Сан-Франциско в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 399 до 699. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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