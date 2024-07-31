4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско: индивидуальная экскурсия по уникальным районам и природным чудесам
Сан-Франциско - город контрастов и удивительных историй. Прогуляйтесь по его районам, узнайте о мультикультурном обществе и насладитесь захватывающими видами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$399 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кремниевая долина - зона высоких технологий
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$699 за всё до 6 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все грани Сан-Франциско за один день
Обзорная автомобильная экскурсия по городу и его окрестностям
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
$440 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил31 июля 2024С удовольствием посетили экскурсию. Кирилл - знаток города, прекрасный рассказчик. Сразу видно насколько он хорошо знает и любит Сан-Франциско. Эти
- ООксана15 июля 2024Сан Франциско только с Кириллом! Мы сначала купили экскурсию на автобусе HOP ON JOP OFF - это такая глупость! Нет
- FFeliks4 июля 2024Брали две экскурсии. Все отлично, интересно и позновательно
- ЮЮлия26 июня 2024Супер экскурсия, интересные истории, яркие впечатления. благодарю за экскурсию, вся семья осталась довольна. Дети под впечатлением от Стэнфордского университета и штаб квартиры Apple. Целый день прошел легко и интересно
- ККристина19 июня 2024Большое спасибо за увлекательную экскурсию!
- ИИлья1 июня 2024Мы в Сан-Франциско уже второй раз. Первый изучали город самостоятельно-прокатились на кабельном трамвайчике, побродили по центру, по набережной. Второй раз
- ККатя29 февраля 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ильей. Он отлично знает город, его историю, интересные и красивые места. Сами мы бы никогда не смогли все это посмотреть даже за неделю.
- ЕЕлена12 сентября 2023Мы были на экскурсии 4 сентября! Остались очень довольны! Кирилл показал нам все что мы планировали. Очень интересный собеседник и грамотно составляет маршрут. Я уже порекомендовала своим друзьям и сами так же планировали в декабре вернуться. .
- ННиколай11 августа 2023На экскурсии мы были семьей с детьми, очень понравилось, было разнообразно и интересно! Сложилось комплексное понимание Кремниевой долины, и мы успели посмотреть все достопримечательности!
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Франциско в категории «Все»
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