Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Если вы собираетесь в Сан-Франциско, обязательно посетите Аквариум залива. Этот аквариум, расположенный на пирсе 39, насчитывает 20 000 местных морских обитателей, готовых увидеть и даже потрогать. С 300-футовым подводным туннелем, беседами о природе и тысячами морских существ - это удивительный и интерактивный способ познакомиться с водами, окружающими этот город.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ в аквариум залива
Доступ в Центр морских львов
Доступ к модели залива, расположенной в Саусалито
Посещение Эко-центра у головы Херона
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.