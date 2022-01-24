Если вы собираетесь в Сан-Франциско, обязательно посетите Аквариум залива. Этот аквариум, расположенный на пирсе 39, насчитывает 20 000 местных морских обитателей, готовых увидеть и даже потрогать. С 300-футовым подводным туннелем, беседами о природе и тысячами морских существ - это удивительный и интерактивный способ познакомиться с водами, окружающими этот город.