Аквариум залива

Подводные чудеса на пирсе Сан-Франциско 39

4.7
54 отзыва
В группе
Аквариум залива
Аквариум залива
Аквариум залива
Аквариум залива
Аквариум залива
Аквариум залива
Аквариум залива
Аквариум залива
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Если вы собираетесь в Сан-Франциско, обязательно посетите Аквариум залива. Этот аквариум, расположенный на пирсе 39, насчитывает 20 000 местных морских обитателей, готовых увидеть и даже потрогать. С 300-футовым подводным туннелем, беседами о природе и тысячами морских существ - это удивительный и интерактивный способ познакомиться с водами, окружающими этот город.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ в аквариум залива
  • Доступ в Центр морских львов
  • Доступ к модели залива, расположенной в Саусалито
  • Посещение Эко-центра у головы Херона
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