29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна показала такие места, в которых действительно не бывает туристов. Мы побывали в разных кварталах Сан-Франциско и смогли прочувствовать, насколько этот город может быть разным. Татьяна показала нам место, откуда открывается панорама города как на ладони. Вид гораздо лучше, чем с Твин Пикс. И мы были там одни! Понравилось и то, что в ходе экскурсии маршрут можно корректировать. Татьяна учитывает пожелания и возможности своих клиентов. К ней можно обратиться за советом, и она приложит все усилия чтобы исполнить Вашу просьбу. Я попросила посоветовать какой-нибудь ресторанчик с морепродуктами. Она посоветовала великолепное заведение прямо по маршруту экскурсии. Если бы мы гуляли сами по себе, точно бы прошли мимо. Такие места надо знать. И мы очень благодарны Татьяне за ее знания и любовь к этому городу.