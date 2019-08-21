29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы встретимся в Мишен — мексиканском квартале Сан-Франциско. Здесь я расскажу вам о местном уличном искусстве. Ведь такого количества граффити, как в Мишен, вы точно нигде больше не увидите! Если проголодаемся, то съедим в мексиканской закусочной лучший в городе бурито (он такой вкусный, что будет сниться вам ночами)! А если захочется пищи духовной — зайдём в необычный книжный. Во время прогулки по Мишен нам будут буквально на каждом шагу встречаться магазины с пластинками, сэконд-хэнды и лавочки местных дизайнеров. Лучшего места для приобретения небанальных сувениров не найти!
После прогулки по Мишен устроим пикник в парке Мишен-Долорес. Представьте себе огромную поляну с видом на пальмы и Даунтаун! Чтобы мы смогли рассмотреть небоскрёбы во всех деталях, я захвачу с собой бинокль.
Затем мы отправимся в район Кастро — главный гей-квартал Америки. Когда-то в этой тихой и довольно скучной части города селились эмигранты из скандинавских стран. Но в семидесятые годы прошлого века Кастро буквально за пару лет превратился в центр борьбы за права человека. Я расскажу вам о знаменитом политике Харви Милке и о том, как он изменил американское общество.
Затем мы сядем на троллейбус и доедем до легендарного района Хейт-Эшбери, где много лет назад появились первые хиппи. Мы прогуляемся по улицам, на которых в 1967 году собрались около ста тысяч «детей цветов», чтобы праздновать любовь и свободу. Я объясню, кем были эти люди, за что они боролись и чем шокировали мир. Кстати, в этом районе жили знаменитые группы «Jefferson Airplane», «Grateful Dead» и певица Дженис Джоплин. Если вы про них ещё ничего не слышали, не переживайте, я всё расскажу!
Наша прогулка закончится в знаменитом парке Золотые ворота (Golden Gate Park). Вы узнаете, как в этом парке полвека назад прошёл знаменитый «сбор племён» хиппи. Если захотим — сделаем паузу в Японском чайном саду. Для его создания в 19 веке прямо из Страны восходящего солнца были выписаны тысячи сакур, птицы и даже золотые рыбки! Если чайный сад вам не по душе, то можем подняться на крышу здания, с которой видно весь город!
Напоследок я посоветую вам бары, где вечером можно бесплатно послушать джаз. А ещё дам список других «секретных» мест, о которых в большинстве путеводителей нет ни строчки.
В результате вы поймете, из чего состоит настоящий Сан-Франциско, посмотрите на него глазами местного жителя и почувствуете себя одним из них, проникнитесь вдохновляющим духом творчества и свободы и пополните список своих любимых мест в городе!
Фото: Татьяна Маршанских
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет! Меня зовут Таня, с недавних пор я живу в Сан-Франциско. Я журналист, училась в Германии и шесть лет жила в Берлине. В США переехала, потому что мой муж получил работу мечты в Стэнфордском университете. Почти каждый день, вооружившись фотокамерой, я изучаю Сан-Франциско и его окрестности. С удовольствием поделюсь накопленной информацией с вами!
Я обожаю фотографировать, поэтому во время экскурсии готова сделать сколько угодно ваших портретов :)
Замечательно провели время. Татьяна отличный экскурсовод. Масса впечатлений от районов города, истории Сан-Франциско, прошлого и настоящего. Спасибо Татьяне!
Anastasia
20 августа 2019
Экскурсия с Таней мне и моей сестре показалась встречей с нашей старой подругой! Очень приятный,образованный и знающий своё дело гид. Таня показала нам альтернативную сторону Сан Франциско,за пределами избитых туристических троп и рассказала много интересных фактов о жизни в этом потрясающем городе.
Сто процентов рекомендуем Таню как самого лучшего гида! В следующий приезд обязательно воспользуемся ее услугами!
Светлана
1 августа 2019
Всё было супер! Татьяна подстроила экскурсию по наши пожелания и планы, и мы не только узнали много интересного о городе, а также смогли заглянуть в пару магазинчиков и пошопиться «в тему экскурсии”.
Мария
11 мая 2019
Узнали много интересного о жизни в Сан-Франциско, провели день в приятной компании! Татьяна по профессии журналист, уже несколько лет живет и работает в Сан-Франциско. Она обладает широким кругозором, и слушать ее большое удовольствие! , Татьяна со вниманием отнеслась к просьбе адаптировать программу под мою 6-тилетнюю дочь так, чтобы и ей тоже было интересно, и организовала день лучшим образом! Рекомендую данную экскурсию к посещению не только взрослым, но и детям.
Алексей
7 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна показала такие места, в которых действительно не бывает туристов. Мы побывали в разных кварталах Сан-Франциско и смогли прочувствовать, насколько этот город может быть разным. Татьяна показала нам место, откуда открывается панорама города как на ладони. Вид гораздо лучше, чем с Твин Пикс. И мы были там одни! Понравилось и то, что в ходе экскурсии маршрут можно корректировать. Татьяна учитывает пожелания и возможности своих клиентов. К ней можно обратиться за советом, и она приложит все усилия чтобы исполнить Вашу просьбу. Я попросила посоветовать какой-нибудь ресторанчик с морепродуктами. Она посоветовала великолепное заведение прямо по маршруту экскурсии. Если бы мы гуляли сами по себе, точно бы прошли мимо. Такие места надо знать. И мы очень благодарны Татьяне за ее знания и любовь к этому городу.
Ирина
13 апреля 2019
Прекрасная экскурсия, в течение которой мы ознакомились практически со всеми достопримечательностями Сан Франциско. Таня очень интересный человек и рассказчик. Были на экскурсии с тремя детьми, Таня смогла адаптировать под них маршрут и подачу информации. Мы многое узнали о жизни города и ее жителей: о социальных проблемах, образовании, погоде, менталитете американцев, бытовых заботах обычных горожан. Отличная прогулка, оставившая приятные тёплые впечатления от города. Таня также дала нам много ценных советов относительно мест для самостоятельного посещения с детьми, которыми мы с удовольствием воспользовались! Спасибо, Таня!!!
Мария
31 января 2019
Гуляли с Таней по СФ уже второй раз. В этот раз с нами была моя мама, и Таня построила экскурсию так, чтобы мама увидела много интересного, но и не сильно устала, и чтобы нам, гулявшим по этому маршруту год назад, было интересно. Мы по ходу обсуждали/меняли маршрут, останавливались на обед, запрыгивали в убер, болтали и хохотали. Таня - отличный рассказчик, хорошо знает историю города, умеет подмечать интересные мелочи и не жадничает делиться ими. Вдобавок к чудесной экскурсии мы получили еще один пеший маршрут по СФ, по которому прогулялись самостоятельно на следующий день!
PS: обязательно попросите у Тани адрес парковки в Чайна-тауне с видом на миллион (или два)
Михаил
12 октября 2018
Таня удивительно легко совмещает рассказ о самом городе с ответами на бытовые вопросы о жизни в Сан-Франциско. Очень яркий и удобный маршрут со множеством мест, которые мы бы точно не заметили, если бы гуляли там сами. Экскурсия точно понравится тем, кто хочет увидеть не только те места, что можно найти в путеводителе, но и открыть что-то свежее и новое в Сан-Франциско.
Andrey
3 октября 2018
Интересный рассказ об истории разных районов города. Интересно про историю и культуру хиппи, стрит-арта, культовых музыкантов. Узнали много интересного о жителях Сан Франциско. Мы провели очень интересный день с очень интересным человеком! Спасибо, Таня )
Александр
22 сентября 2018
Экскурсия удалась, спасибо Татьяне. Я сразу попросил Татьяну не перегружать экскурсию избыточной исторической информацией, а больше рассказывать о повседневной жизни в этом городе. Получилась не столько экскурсия, сколько прогулка с приятной эрудированной собеседницей. Было интересно.
Знаковые объекты и история развития мирового инновационного центра
Кремниевая долина — место, где сочетание высокоразвитого интеллекта, щедрого финансирования и отсутствия страха перед самыми невероятными проектами привело к созданию ведущего мирового центра инновационных технологий. На экскурсии вы увидите кампусы крупнейшей социальной сети Facebook, компаний Oracle, Google и Apple, место рождения долины — гараж HP — и дом Стива Джобса, «отца цифровой революции», а также прогуляетесь по территории Стэнфордского университета.
Небанальный взгляд на район Fisherman’s Wharf, панорама города с частной крыши и калифорнийское вино
Я живу около самого туристического района Сан-Франциско и приглашаю вас погрузиться в его жизнь! Жители, спешащие буквально уплыть домой, морские котики Пирса 39, шоколадные истории площади Гирарделли, музей игровых автоматов 20-30 годов, дегустация вина и великолепная панорама — район Рыбацкая пристань откроется вам вместе с моими рассказами о городе и местной жизни.
Лучшие традиции американского сельскохозяйственного туризма
За один день вы успеете насладиться красотой природы – Тихим океаном, холмами и долинами – и побываете на старинной сыроварне, семейной лавандовой и устричной фермах, пасеке и нескольких винодельнях. Вас ждут интересные истории о производстве и традициях изготовления продуктов и незабываемая дегустация.
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
Вы проедете по нетуристическим и уютным местам «золотого штата», узнаете, как живут обычные калифорнийцы, пройдете по стопам Джека Лондона в атмосферном Окленде и откроете историю азиатского Стоктона. А в невероятном Йосемити перед вами предстанет природная красота долины, скал, водопадов и мощь древних секвой.