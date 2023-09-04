Экспресс-обзор Сан-Диего

Экскурсия в Сан-Франциско: путешествие по историческому центру и набережной

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Ответы на вопросы
Его называют раем на Земле, и в нем мечтает жить каждый второй американец, ведь Сан-Диего признан одним из красивейших городов мира. Я сам прожил в Сан-Диего 2 года и прекрасно понимаю, почему он так привлекает людей со всего мира.

Позвольте мне, как человеку, который знает все самые интересные места этого города, открыть для вас эту тихоокеанскую жемчужину Америки!
Экспресс-обзор Сан-Диего
Экспресс-обзор Сан-Диего
Экспресс-обзор Сан-Диего
Экспресс-обзор Сан-Диего
Экспресс-обзор Сан-Диего
Экспресс-обзор Сан-Диего
Экспресс-обзор Сан-Диего
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Даунтаун
  • Полуостров Коронадо
  • Бальбоа парк
  • Олд Таун
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

ДаунтаунЭто исторический центр — квартал газовых фонарей, знаменитый своими театрами, ночными клубами, мюзик-холлами и огромным количеством ресторанов, находящихся в отреставрированных зданиях викторианского стиля. Нам откроется шикарный вид набережной: мы сможем лицезреть статую моряка и медсестры, увидим морской музей, включающий такие известные экспонаты как корабль «Звезда Индии» и авианосец USS Midway. Полуостров КоронадоС него открываются шикарные виды. Это место славится старинными особняками, яхтами, комфортабельными отелями и шикарным пляжем с белоснежным песком. Здесь же находится знаменитый отель «Дель Коронадо», где в 1959 году был снят фильм «В джазе только девушки». А сам отель был построен в 1888 году и хорошо отражает архитектуру той эпохи. Газета «USA Today» называет «Дель Коронадо» одним из десяти лучших отелей мира. Бальбоа парк — душа и сердце городаОчень красивый, внушительных размеров парк похож на старинный испанский город, он был построен специально для выставки Панама-Калифорния (1915-16 гг.), посвященной окончанию строительства Панамского канала. На сегодняшний день Бальбоа парк — это излюбленное место горожан и гостей города. Мы обязательно прогуляемся по его аллеям, насладимся потрясающей архитектурой и заглянем в самые укромные уголки! Олд ТаунОн представляет из себя большой квартал, в котором старым является лишь название. Все остальное — это мастерски стилизованная под старину красота. И если не замечать современные автомобили, то можно ощутить себя в прошлом веке.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или любое другое место на Ваш выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • О месте встречи турист договаривается с гидом. Уточнить детали экскурсии можно по номеру +1 818 919 9305
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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