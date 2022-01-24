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Отправляйтесь в путешествие из глубины океана к пологу джунглей и продолжайте движение до края галактики - и все это за один день! Калифорнийская академия наук в Сан-Франциско - единственный в мире аквариум, планетарий, тропический лес и музей естественной истории, размещенные под одной невероятной крышей.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты в Калифорнийскую академию наук
Вход в музей и аквариум со всеми экспонатами
Вход в тропический лес
Вход на жилую крышу
Доступ к широкому спектру ежедневных программ
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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