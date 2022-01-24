Калифорнийская академия наук: общий билет

Аквариум, планетарий и тропический лес под одной крышей!

4.8
150 отзывов
Входной билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Калифорнийская академия наук: общий билет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в путешествие из глубины океана к пологу джунглей и продолжайте движение до края галактики - и все это за один день! Калифорнийская академия наук в Сан-Франциско - единственный в мире аквариум, планетарий, тропический лес и музей естественной истории, размещенные под одной невероятной крышей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в Калифорнийскую академию наук
  • Вход в музей и аквариум со всеми экспонатами
  • Вход в тропический лес
  • Вход на жилую крышу
  • Доступ к широкому спектру ежедневных программ
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сан-Франциско

🎫Билеты🖼МузеиМузеи науки и технологий🪐КосмосАквариум🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Сан-Франциско

Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Входной билет
4.4
152
2 863
за 1 чел.
Сан-Франциско: входной билет в Калифорнийскую академию наук
Посетите Калифорнийскую академию наук Сан-Франциско, единственный
Три в одном из Сан-Франциско
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
$475
за 1-3 чел.
Три в одном из Сан-Франциско
🚗 На машине
Обзорная экскурсия по городу, прогулка в Мьюирском лесу и пестрый городок Саусалито на берегу океана
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
Аквариум залива
В группе
4.7
54
25.91
за 1 чел.
Аквариум залива
Подводные чудеса на пирсе Сан-Франциско 39
Туристический Сан-Франциско глазами местного жителя
Индивидуально
5
12
2ч 30м
$60
за 1 чел.
Туристический Сан-Франциско глазами местного жителя
👣 Пешеходные
Небанальный взгляд на район Fisherman’s Wharf, панорама города с частной крыши и калифорнийское вино
1 мар
2 мар
3 мар
ещё...
Парк Золотые Ворота: велосипедный тур с самостоятельным гидом
В группе
28.35
за 1 чел.
Парк Золотые Ворота: велосипедный тур с самостоятельным гидом
👣 Пешеходные
🚲 На велосипеде
Проведите себя по одному из величайших сокровищ Сан-Франциско
Приключение на автобусе и лодке в Сан-Франциско (1-дневная поездка с остановкой на остановке + круиз по заливу)
В группе
73.51
за 1 чел.
Приключение на автобусе и лодке в Сан-Франциско (1-дневная поездка с остановкой на остановке + круиз по заливу)
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
⛴ Водные
Познакомьтесь с Сан-Франциско с однодневным проездным билетом hop-on hop-off и 60-минутным круизом по заливу
Сто лиц Сан-Франциско
Индивидуально
для 6 чел.
5
11
$349
за 1-6 чел.
Сто лиц Сан-Франциско
🚗 На машине
Объехать весь город и насладиться контрастами архитектуры, красотой природы и разнообразием культур
24 янв
25 янв
26 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сан-Франциско. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сан-Франциско
ХОРОШО
🇺🇸
ТАМ