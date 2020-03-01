Katya проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Золотые ворота и смотровые площадки

Утром из Сан-Франциско вы отправитесь на север, проедете по знаменитому мосту Голден Гейт, а затем остановитесь на нескольких обзорных площадках на северной стороне пролива, откуда вам откроются отличные виды на визитную карточку города, сам Сан-Франциско и океан. В ранние часы здесь часто бывает еще и очень красивый туман — он только добавляет зрелищности и колорита.

Потрясающий Мюирский лес

По пути к одному из самых старых национальных парков США я расскажу о начале движения по охране природы и организации заповедников в первой стране в мире, которая задумалась о сохранении природных чудес «для публики и будущих поколений». На территории леса Мюир вы прогуляетесь в роще гигантских секвой, самых высоких деревьев на земле, узнаете об их удивительных биологических свойствах, причинах таких размеров и их невероятно ценной древесины.

Поездка по Highway 1 на север

После прогулки по сказочному лесу, от которого вы наверняка еще долго будете под впечатлением, я отвезу вас дальше, по знаменитой дороге вдоль берега Тихого океана. Вас ждут новые захватывающие дух виды, обзорные площадки и небольшие тропинки. В отличие от южной части этой дороги здесь мало путешественников — и у вас будет редкая возможность побыть наедине с калифорнийскими красотами природы и незабываемыми пейзажами.

Отдых в обаятельном городке и незабываемый закат

Перед финальной точкой маршрута вы заедете в небольшой городок — Stinson Beach с прекрасным пляжем и маленькими рыбными ресторанчиками — здесь вы сможете пообедать и прогуляться по пляжу. А те, кто не боятся холодной воды, смогут искупаться. Далее вы подниметесь на самую высокую точку графства Марин — гору Тамалпаис, с которой оцените впечатляющие виды на Сан-Франциско, залив, океан, окружающие горы. С вершины горы вы полюбуетесь закатом и окинете взглядом окрестности!

По вашему желанию, на обратном пути можно будет остановиться на ужин в городке Саусалито на берегу залива.