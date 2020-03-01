Katya проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Мюирский лес и графство Марин

Путешествие в один из первых национальных парков США с посещением потрясающих панорамных мест штата

Katya
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Katya – ваш гид
Вы побываете в знаковом национальном заповеднике, где рассмотрите невероятные секвойи, узнаете об их редких свойствах и услышите историю создания первых охраняемых парков в Америке.

А также проедете по живописному участку Highway 1, отдохнете в уютном прибрежном городке и встретите незабываемый закат на вершине горы Тамалпаис.
$500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 10 человек
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Мюирский лес и графство Марин
Мюирский лес и графство Марин

Что вас ожидает

Золотые ворота и смотровые площадки
Утром из Сан-Франциско вы отправитесь на север, проедете по знаменитому мосту Голден Гейт, а затем остановитесь на нескольких обзорных площадках на северной стороне пролива, откуда вам откроются отличные виды на визитную карточку города, сам Сан-Франциско и океан. В ранние часы здесь часто бывает еще и очень красивый туман — он только добавляет зрелищности и колорита.

Потрясающий Мюирский лес
По пути к одному из самых старых национальных парков США я расскажу о начале движения по охране природы и организации заповедников в первой стране в мире, которая задумалась о сохранении природных чудес «для публики и будущих поколений». На территории леса Мюир вы прогуляетесь в роще гигантских секвой, самых высоких деревьев на земле, узнаете об их удивительных биологических свойствах, причинах таких размеров и их невероятно ценной древесины.

Поездка по Highway 1 на север
После прогулки по сказочному лесу, от которого вы наверняка еще долго будете под впечатлением, я отвезу вас дальше, по знаменитой дороге вдоль берега Тихого океана. Вас ждут новые захватывающие дух виды, обзорные площадки и небольшие тропинки. В отличие от южной части этой дороги здесь мало путешественников — и у вас будет редкая возможность побыть наедине с калифорнийскими красотами природы и незабываемыми пейзажами.

Отдых в обаятельном городке и незабываемый закат
Перед финальной точкой маршрута вы заедете в небольшой городок — Stinson Beach с прекрасным пляжем и маленькими рыбными ресторанчиками — здесь вы сможете пообедать и прогуляться по пляжу. А те, кто не боятся холодной воды, смогут искупаться. Далее вы подниметесь на самую высокую точку графства Марин — гору Тамалпаис, с которой оцените впечатляющие виды на Сан-Франциско, залив, океан, окружающие горы. С вершины горы вы полюбуетесь закатом и окинете взглядом окрестности!

По вашему желанию, на обратном пути можно будет остановиться на ужин в городке Саусалито на берегу залива.

Организационные детали

  • Я встречу вас в месте вашего проживания в Сан-Франциско и после экскурсии отвезу обратно
  • Питание и билеты в заповедник (15 $/человека) не включены в стоимость экскурсии
Мюирский лес и графство Марин
Мюирский лес и графство Марин
Мюирский лес и графство Марин
Мюирский лес и графство Марин
Мюирский лес и графство Марин
Мюирский лес и графство Марин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Katya
Katya
Здравствуйте! Я — Катя, гид по Северной Америке и Дикому Западу. Занимаюсь этим уже 10 лет. Специализируюсь на трекинге, активных и познавательных турах по национальным паркам и резервациям, путешествиям-экспедициям по местам силы, спускам в каньоны и восхождениям на горы, автопробегам и другим видам необычных путешествий. Глубоко интересуюсь культурой коренных народов, ритуалами, шаманами и местами силы. А также фотографией — у вас будет много портретов из красивых мест!
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