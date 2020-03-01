Katya проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы

Насладиться захватывающим видом первозданной природы, исследовать леса и подняться до самых вершин

Katya
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Katya – ваш гид
Йосемити — один из самых красивых национальных парков Америки.

В двухдневной поездке вас ждут маршруты для трекинга любой сложности: от созерцательных прогулок до покорения гор.

Вы увидите мощные водопады и секвойи, пройдете по цветущим лугам и полюбуетесь острыми скалами.

Это место, где природа сохранилась нетронутой со времен появления мира, оставит глубокое впечатление в вашем сердце.
$1000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 13 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы

Что вас ожидает

День 1
По дороге в парк мы пересечём плодородную долину Сан-Хоакин, где находится множество садов — по желанию можем заехать на один из фермерских рынков и приобрести вкусные местные овощи и фрукты.
Дольше дорога лежит среди живописных предгорий Сьерра Невады. На пути встретится Гровлэнд, один из типичных захолустных городков, поднявшихся во времена Золотой лихорадки, — маленький, но симпатичный. Мы остановимся пообедать в его ресторане, который появился больше ста лет назад, а после продолжим поездку.
Знакомство с парком Йосемити начнется с прекрасных видов, открывающихся с соседних гор на въезде. Спустившись в долину, вы увидите знаменитые водопады Yosemite Falls и Bridal Veil Falls. А роща гигантских секвой поразит вас своим величием и фантастической атмосферой.

День 2
Утром мы отправимся на осмотр высокогорной части парка. Мы проедем по дороге Glacier Point Road, которая поднимается к вершинам в южной части Йосемити. Вы полюбуетесь панорамой каньона и маленькой речушкой Мерсед, проложившей себе путь в гранитных монолитах. Мы можем прогуляться по лесу и альпийским лугам и дойти до удивительного горного озера, гладь которого, как зеркало, отражает небо. Вы узнаете об истории парка и его геологических и географических особенностях, услышите о флоре, фауне и экологических проблемах. По Tioga Pass Road мы заберемся в самую высокую часть парка и пройдемся по монолитным гранитам сосновым лесам на перевале и полюбуемся на горы с высоты птичьего полёта.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер и входные билеты в парк Йосемити.
  • Питание и проживание (в том числе гостиница для гида) оплачивается отдельно, стоимость зависит от уровня отеля.
  • Трансфер осуществляется на моей машине. По желанию за дополнительную плату можно арендовать другую машину.
  • Дорога из Сан-Франциско до парка Йосемити занимает около 4 часов.
  • Экскурсию также можно провести для компании до 15 человек, стоимость экскурсии в таком случае составит $1125. Трансфер и входные билеты в парк в таком случае оплачиваются отдельно — подробности уточняйте в переписке.
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы
Парк Йосемити: секвойи, водопады, скалы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Katya
Katya
Здравствуйте! Я — Катя, гид по Северной Америке и Дикому Западу. Занимаюсь этим уже 10 лет. Специализируюсь на трекинге, активных и познавательных турах по национальным паркам и резервациям, путешествиям-экспедициям по местам силы, спускам в каньоны и восхождениям на горы, автопробегам и другим видам необычных путешествий. Глубоко интересуюсь культурой коренных народов, ритуалами, шаманами и местами силы. А также фотографией — у вас будет много портретов из красивых мест!
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