Katya проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

День 1

По дороге в парк мы пересечём плодородную долину Сан-Хоакин, где находится множество садов — по желанию можем заехать на один из фермерских рынков и приобрести вкусные местные овощи и фрукты.

Дольше дорога лежит среди живописных предгорий Сьерра Невады. На пути встретится Гровлэнд, один из типичных захолустных городков, поднявшихся во времена Золотой лихорадки, — маленький, но симпатичный. Мы остановимся пообедать в его ресторане, который появился больше ста лет назад, а после продолжим поездку.

Знакомство с парком Йосемити начнется с прекрасных видов, открывающихся с соседних гор на въезде. Спустившись в долину, вы увидите знаменитые водопады Yosemite Falls и Bridal Veil Falls. А роща гигантских секвой поразит вас своим величием и фантастической атмосферой.

День 2

Утром мы отправимся на осмотр высокогорной части парка. Мы проедем по дороге Glacier Point Road, которая поднимается к вершинам в южной части Йосемити. Вы полюбуетесь панорамой каньона и маленькой речушкой Мерсед, проложившей себе путь в гранитных монолитах. Мы можем прогуляться по лесу и альпийским лугам и дойти до удивительного горного озера, гладь которого, как зеркало, отражает небо. Вы узнаете об истории парка и его геологических и географических особенностях, услышите о флоре, фауне и экологических проблемах. По Tioga Pass Road мы заберемся в самую высокую часть парка и пройдемся по монолитным гранитам сосновым лесам на перевале и полюбуемся на горы с высоты птичьего полёта.