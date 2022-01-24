Почетный легион

Оцените более 124 000 произведений искусства

4.7
27 отзывов
В группе
Почетный легион
Почетный легион
Почетный легион
Почетный легион
Почетный легион
Почетный легион
Почетный легион
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Почетный Легион звучит как собрание супергероев, но это не так. Тем не менее, это непревзойденная коллекция произведений искусства. Посмотрите более 124 000 произведений искусства, охватывающих 4000 лет, от европейской скульптуры и живописи до античного искусства Среднего и Ближнего Востока. Его самая известная пьеса - «Мыслитель» Родена, но есть и другие интересные моменты: Дега, Моне, Рубенс и другие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение музея де Янга
  • Доступ к Почетному легиону
Что не входит
  • Доступ ко временным выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Еще несколько похожих предложений в Сан-Франциско

Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
Индивидуально
для 2 чел.
13ч
$1 350
за 1-2 чел.
Двухдневное путешествие в Йосемити из Сан-Франциско
🚗 На машине
Открыть неизведанные города Калифорнии и оценить величие главного национального парка Америки
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сан-Франциско. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сан-Франциско
ХОРОШО
🇺🇸
ТАМ