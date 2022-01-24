Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Почетный Легион звучит как собрание супергероев, но это не так. Тем не менее, это непревзойденная коллекция произведений искусства. Посмотрите более 124 000 произведений искусства, охватывающих 4000 лет, от европейской скульптуры и живописи до античного искусства Среднего и Ближнего Востока. Его самая известная пьеса - «Мыслитель» Родена, но есть и другие интересные моменты: Дега, Моне, Рубенс и другие.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение музея де Янга
Доступ к Почетному легиону
Что не входит
Доступ ко временным выставкам
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.