Почетный Легион звучит как собрание супергероев, но это не так. Тем не менее, это непревзойденная коллекция произведений искусства. Посмотрите более 124 000 произведений искусства, охватывающих 4000 лет, от европейской скульптуры и живописи до античного искусства Среднего и Ближнего Востока. Его самая известная пьеса - «Мыслитель» Родена, но есть и другие интересные моменты: Дега, Моне, Рубенс и другие.