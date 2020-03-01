Katya проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Незабываемое путешествие по Highway 1

В исторический парк вы отправитесь красивой дорогой, проходящей по побережью Тихого океана. Участок от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско — хорошо известный маршрут, а к северу от Сан-Франциско не менее красивый, но гораздо менее туристический. Вы проедете по мосту Голден Гейт и остановитесь на обзорной площадке с другой его стороны, чтобы взглянуть на Сан-Франциско с непривычного ракурса. По пути вас будут ждать захватывающие дух виды, красивые пляжи и маленькие городки. Будем останавливаться для фотосессий, а в одном из приятных рыбных ресторанчиков можно будет перекусить. А еще по пути я покажу место впадения Русской речки в Тихий океан, где всегда много диких животных — котиков и морских выдр, а также птиц.

Атмосфера городов на северо-западном побережье

Несмотря на то, что они находятся совсем недалеко от Сан-Франциско и Силиконовой Долины, дороги здесь — крутые серпантины и доехать до «цивилизации» занимает много времени. Жизнь в этой части Калифорнии отличается от жизни в других, менее изолированных местах — вы как будто отправитесь в прошлое, лет на 50. Посмотрите, каким был быт в Калифорнии в середине 20 века, до начала последней технологической революции. И погрузитесь в атмосферу нерасторопной жизни, в которой все происходит медленно и размеренно, местные жители приветливы, здороваются с незнакомцами и знают друг друга.

Форт Росс — уголок царской России в солнечной Калифорнии

На месте старого форта вы узнаете об основании в начале 19 века самого южного русского поселения в Северной Америке и периоде Пушной лихорадки. Осмотрите заботливо отреставрированные и восстановленные здания — памятники русского деревянного зодчества на фоне неожиданных видов Тихого океана. По желанию, прогуляетесь по пляжу и окрестным паркам, а также пообедаете в русском ресторане неподалёку и заедете на винодельню, где сможете продегустировать местные вина.