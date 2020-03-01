Katya проводит ещё 1 экскурсию

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Поездка в старинную русскую колонию по живописному Highway 1 с остановками в уютных городках

Katya
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Katya – ваш гид
Вы проедете по бесподобному участку калифорнийской дороги, увидите Сан-Франциско с непривычного ракурса и место впадения Русской речки.

Откроете душевные города, где жизнь будто замерла в середине прошлого века, пообедаете в рыбном ресторанчике и узнаете, как в 19 веке здесь появились памятники русского деревянного зодчества.
$500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Сан-Франциско
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Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии

Что вас ожидает

Незабываемое путешествие по Highway 1
В исторический парк вы отправитесь красивой дорогой, проходящей по побережью Тихого океана. Участок от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско — хорошо известный маршрут, а к северу от Сан-Франциско не менее красивый, но гораздо менее туристический. Вы проедете по мосту Голден Гейт и остановитесь на обзорной площадке с другой его стороны, чтобы взглянуть на Сан-Франциско с непривычного ракурса. По пути вас будут ждать захватывающие дух виды, красивые пляжи и маленькие городки. Будем останавливаться для фотосессий, а в одном из приятных рыбных ресторанчиков можно будет перекусить. А еще по пути я покажу место впадения Русской речки в Тихий океан, где всегда много диких животных — котиков и морских выдр, а также птиц.

Атмосфера городов на северо-западном побережье
Несмотря на то, что они находятся совсем недалеко от Сан-Франциско и Силиконовой Долины, дороги здесь — крутые серпантины и доехать до «цивилизации» занимает много времени. Жизнь в этой части Калифорнии отличается от жизни в других, менее изолированных местах — вы как будто отправитесь в прошлое, лет на 50. Посмотрите, каким был быт в Калифорнии в середине 20 века, до начала последней технологической революции. И погрузитесь в атмосферу нерасторопной жизни, в которой все происходит медленно и размеренно, местные жители приветливы, здороваются с незнакомцами и знают друг друга.

Форт Росс — уголок царской России в солнечной Калифорнии
На месте старого форта вы узнаете об основании в начале 19 века самого южного русского поселения в Северной Америке и периоде Пушной лихорадки. Осмотрите заботливо отреставрированные и восстановленные здания — памятники русского деревянного зодчества на фоне неожиданных видов Тихого океана. По желанию, прогуляетесь по пляжу и окрестным паркам, а также пообедаете в русском ресторане неподалёку и заедете на винодельню, где сможете продегустировать местные вина.

Организационные детали

  • Я встречу вас в месте вашего проживания в Сан-Франциско и после экскурсии отвезу обратно
  • Дополнительные расходы: обед и дегустации на винодельне Sonoma Coast Vineyards 25$ (опционально)
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии
Поездка в Форт Росс — уголок Царской России в Калифорнии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Сан-Франциско.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Katya
Katya
Здравствуйте! Я — Катя, гид по Северной Америке и Дикому Западу. Занимаюсь этим уже 10 лет. Специализируюсь на трекинге, активных и познавательных турах по национальным паркам и резервациям, путешествиям-экспедициям по местам силы, спускам в каньоны и восхождениям на горы, автопробегам и другим видам необычных путешествий. Глубоко интересуюсь культурой коренных народов, ритуалами, шаманами и местами силы. А также фотографией — у вас будет много портретов из красивых мест!
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Katya проводит ещё 1 экскурсию

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Вы побываете в знаковом национальном заповеднике, где рассмотрите невероятные секвойи, узнаете об их редких свойствах и услышите историю создания первых охраняемых парков в Америке. А также проедете по живописному участку Highway 1, отдохнете в уютном прибрежном городке и встретите незабываемый закат на вершине горы Тамалпаис.

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