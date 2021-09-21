Этот часовой круиз, запущенный в 1939 году в рамках международной выставки Golden Gate International Exposition, был изюминкой любого визита в Сан-Франциско на протяжении более 75 лет.

С 8-14 отправлениями ежедневно с 10:00 вы будете плыть по захватывающей дух набережной Сан-Франциско, под величественным мостом Золотые Ворота и недалеко от печально известного острова Алькатрас.

Откройте для себя увлекательную историю Сан-Франциско, воплощенную в жизнь с помощью аудиокомментариев, транслируемых на 16 языках через личные наушники. По пути обратите внимание на диких животных, включая пеликанов, морских львов и даже дельфинов и китов.

Проплывите мимо оживленного района Норт-Бич, знаменитых плавательных клубов аквапарка, исторических судов на пирсе Гайд-стрит и морского национального парка Сан-Франциско, прежде чем отправиться на запад в сторону моста Золотые Ворота.

Наслаждайтесь видом на Крисси Филд и пышные холмы Президио, прежде чем отправиться в круиз по мосту Золотые Ворота.

Вернитесь в залив, путешествуя мимо заповедников дикой природы на мысе Марин и легендарного города Саусалито, когда-то являвшегося домом для поколения цветов 1960-х годов. С парком штата Ангел-Айленд слева от вас совершите круиз по печально известному Алькатрасу.

После целого часа захватывающих достопримечательностей лающие морские львы на пирсе 39 приветствуют вас снова на пирсе 43 1/2.

Полный бар с напитками, закусками и товарами, включая одежду с логотипом, доступен по разумным ценам на борту знаменитых красных и синих морских судов.