Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота

Проплывите вдоль захватывающей набережной Сан-Франциско, под величественным мостом Золотые ворота

4.7
1273 отзыва
Круиз
в группе до 50 чел.
Проплывите вдоль захватывающей набережной Сан-Франциско, под величественным мостом Золотые ворота и вокруг знаменитого острова Алькатрас.

Благодаря превосходным аудиокомментарием, доступным на 16 языках, вы познакомитесь с историей Сан-Франциско.
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота
Сан-Франциско: круиз к мосту Золотые ворота

Что вы увидите 🤩

  • Залив Сан-Франциско
  • Бэй-Бридж, Сан-Франциско
  • Марин Хедландс
  • Пирс 39
  • Рыбацкий причал
  • Мост «Золотые ворота»
  • Национальная зона отдыха Голден Гейт
  • Северный пляж в Сан-Франциско
  • Крисси-Филд
  • Пирс Гайд-Стрит
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Совершите круиз по набережной Сан-Франциско
  2. Проплывите под мостом Золотые ворота и вокруг острова Алькатрас
  3. Прослушайте интересные аудиокомментарии, доступные на 16 языках
  4. Взгляните на бывший анклав хиппи Саусалито
  5. Понаблюдайте за дельфинами, морскими львами, китами и пеликанами
  6. Полюбуйтесь видом на парк Крисси-Филд и зеленые склоны Президио
  7. Проплывите у природных заповедников Марин Хедлендс
Этот часовой круиз, запущенный в 1939 году в рамках международной выставки Golden Gate International Exposition, был изюминкой любого визита в Сан-Франциско на протяжении более 75 лет.
С 8-14 отправлениями ежедневно с 10:00 вы будете плыть по захватывающей дух набережной Сан-Франциско, под величественным мостом Золотые Ворота и недалеко от печально известного острова Алькатрас.
Откройте для себя увлекательную историю Сан-Франциско, воплощенную в жизнь с помощью аудиокомментариев, транслируемых на 16 языках через личные наушники. По пути обратите внимание на диких животных, включая пеликанов, морских львов и даже дельфинов и китов.
Проплывите мимо оживленного района Норт-Бич, знаменитых плавательных клубов аквапарка, исторических судов на пирсе Гайд-стрит и морского национального парка Сан-Франциско, прежде чем отправиться на запад в сторону моста Золотые Ворота.
Наслаждайтесь видом на Крисси Филд и пышные холмы Президио, прежде чем отправиться в круиз по мосту Золотые Ворота.
Вернитесь в залив, путешествуя мимо заповедников дикой природы на мысе Марин и легендарного города Саусалито, когда-то являвшегося домом для поколения цветов 1960-х годов. С парком штата Ангел-Айленд слева от вас совершите круиз по печально известному Алькатрасу.
После целого часа захватывающих достопримечательностей лающие морские львы на пирсе 39 приветствуют вас снова на пирсе 43 1/2.
Полный бар с напитками, закусками и товарами, включая одежду с логотипом, доступен по разумным ценам на борту знаменитых красных и синих морских судов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз с аудиогидом
Что не входит
  • Закуски и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Фотоаппарат
Не допускаются
  • Курение
Важная информация
  • Закуски и напитки не предоставляются
  • Аудиотур на лодке включен в стоимость
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

R
21 сен 2021
Круиз начался в 11 утра. Мы ехали на запад вдоль береговой линии, и рассказчик описал все подходящие достопримечательности, включая Пресидио, форты и Дворец изящных искусств. Мы прошли мост Золотые Ворота, и вид был потрясающим. На обратном пути мы увидели Саусалито, остров Ангела, Алькатрас и другие городские пейзажи Сан-Франциско. Этот круиз должен быть обязательным для любого посетителя впервые.
А
30 сен 2020
Мы приехали за 30 минут до того, как было заявлено, и я был рад, что мы приехали, так как мы были одними из первых, кто встал в очередь. Мы могли сидеть на верхней палубе. Все остальные скамейки были заклеены из-за социальной дистанции, что я ценил, но некоторые люди все равно стояли на стороне, действительно закрытой для вас. Поездка прошла гладко, и нам всем понравилось. Это был главный момент нашей поездки на выходные, так как мы увидели, как мост поднялся и стал личным.
M
24 фев 2020
Очень хороший способ провести час или два. Хороший способ подобраться к мосту Золотые Ворота (прямо под ним. ) И полюбоваться прекрасным видом на остров Алькатрас. Предоставляется некоторая информативная информация о прибрежной зоне города и его истории, в частности об острове Ангел. Единственным недостатком является то, что радио для тура было немного прерывистым, даже после того, как я поменял его на второе радио.
Ещё 1270 отзывов

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