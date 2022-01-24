Найдите анимацию, инновации и вдохновение и погрузитесь в удивительную историю жизни Уолта Диснея, человека, который превратил анимацию в искусство! Купите билеты в Семейный музей Уолта Диснея, чтобы открыть для себя мир, придуманный самим Уолтом в историческом Пресидио в Сан-Франциско.

Познакомьтесь с человеком, стоящим за мышкой! Здесь вас ждет 40 000 квадратных футов воображения, чтобы вдохновить вас.

Современные интерактивные галереи и ультрасовременные экспонаты озвучены голосом самого Уолта. Здесь представлены ранние рисунки, мультфильмы, фильмы, музыка, станции прослушивания, более 200 видеоэкранов и впечатляющая модель Диснейленда. Откройте для себя всю жизнь и времена Диснея, начиная с детства Уолта и заканчивая открытием Диснейленда во Флориде.

Уолт Дисней неустанно стремился к инновациям и создал уникальное американское наследие, преобразив мир развлечений. Эти билеты в Семейный музей Уолта Диснея дают вам доступ к одному из самых вдохновляющих мест в районе залива.