Семейный музей Уолта Диснея

Откройте для себя ранние рисунки Диснея, мультфильмы, фильмы, музыку и многое другое!

4.8
28 отзывов
Входной билет
Семейный музей Уолта Диснея
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Найдите анимацию, инновации и вдохновение и погрузитесь в удивительную историю жизни Уолта Диснея, человека, который превратил анимацию в искусство! Купите билеты в Семейный музей Уолта Диснея, чтобы открыть для себя мир, придуманный самим Уолтом в историческом Пресидио в Сан-Франциско.
Познакомьтесь с человеком, стоящим за мышкой! Здесь вас ждет 40 000 квадратных футов воображения, чтобы вдохновить вас.
Современные интерактивные галереи и ультрасовременные экспонаты озвучены голосом самого Уолта. Здесь представлены ранние рисунки, мультфильмы, фильмы, музыка, станции прослушивания, более 200 видеоэкранов и впечатляющая модель Диснейленда. Откройте для себя всю жизнь и времена Диснея, начиная с детства Уолта и заканчивая открытием Диснейленда во Флориде.
Уолт Дисней неустанно стремился к инновациям и создал уникальное американское наследие, преобразив мир развлечений. Эти билеты в Семейный музей Уолта Диснея дают вам доступ к одному из самых вдохновляющих мест в районе залива.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Общий вход в Музей семьи Уолта Диснея
Что не входит
  • Выставки (билеты можно купить на месте)
Когда начало
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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