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Зоопарк Сан-Франциско, расположенный прямо на берегу Тихого океана, должен стать самым живописным зоопарком в мире! Посетите крупнейшую выставку лемуров в Северной Америке, понаблюдайте за тем, как кормят пингвинов и медведей гризли, подойдите поближе к крупным кошкам и помахайте гигантским приматам в заповеднике «Горилла». Веселый семейный день!
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в зоопарк Сан-Франциско
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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