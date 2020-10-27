Как добраться до Санта-Розы на самолёте
В Санта-Розе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sonoma County Airport» вам не избежать
Список аэропортов Санта-Розы
- Сонома STSSonoma County Airport
Самые дешёвые билеты в Санта-Розу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|27.10.2020
|из 🇺🇸Пульмана
|11 597
|4ч 22м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇺🇸Гранда-Рапидс
|12 750
|7ч 12м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Эль-Пасо
|15 200
|7ч 19м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|89 967
|41ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Санта-Розы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Санта-Розы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Казань, Оклахома-Сити и Солт-Лейк-Сити
- 09.02.202116.02.2021
- 24.10.202001.11.2020
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