Все экскурсии и мероприятия в Сент-Огастине
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Входной билет
€15.12
за 1 чел.
Музей Лайтнера: проход без очереди
От печатных машин до Тиффани: коллекция произведений Отто Лайтнера
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€17.99
за 1 чел.
Музей пиратов и сокровищ святого Августина
Интерактивное и познавательное развлечение с пиратами - здесь есть даже охота за сокровищами!
В группе
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€13.26
за 1 чел.
Музей восковых фигур Гончара
Общайтесь со звездами в первом музее восковых фигур в Америке
В группе
до undefined чел.
€12.3
за 1 чел.
Музей старейшего магазина Святого Августина
Посетите американский магазин 1900-х годов со змеиным маслом!
В группе
до undefined чел.
€5.68
за 1 чел.
Исторический музей св. Августина
Углубленный взгляд на удивительную историю Флориды
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сент-Огастине – доступно 5 экскурсий на 2021 год, цены от €5.68. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сент-Огастине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль