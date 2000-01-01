Все экскурсии в Сиэтле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сиэтле – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от $687. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сиэтле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
$2 000
за 1-5 чел.
Восславлен крепостью
"Туманный скандинавский Север, янтароносное Балтийское побережье, некогда славная и могучая Хазария,...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
8ч
$687
за 1-4 чел.
Мега-тур по Сиэтлу
Индивидуальная экскурсия, которая включает в себя осмотр всех достопримечательностей Сиэтла
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
$757
за 1-3 чел.
Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации
В ходе экскурсии вы узнаете историю основания и становления компании
в любой день по договоренности