Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 основания и становления компании.

При посещении сборочного завода Вы пройдетесь по самому большому по объёму зданию в мире, которое занимает территорию в 40 гектаров. Со смотровых площадок увидите процесс сборки и тестирования уже известных моделей «Боинга» (747, 767, 777), а также лайнера нового поколения Боинг-787 (Dreamliner). Более половины деталей Dreamliner изготовлены из легких композиционных материалов.

Фото и видеосъемки разрешены только в Информационном центре компании. Проход на территорию завода с любыми электронными приборами, включая мобильники, запрещен.

Пояснения: