Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 основания и становления компании.
При посещении сборочного завода Вы пройдетесь по самому большому по объёму зданию в мире, которое занимает территорию в 40 гектаров. Со смотровых площадок увидите процесс сборки и тестирования уже известных моделей «Боинга» (747, 767, 777), а также лайнера нового поколения Боинг-787 (Dreamliner). Более половины деталей Dreamliner изготовлены из легких композиционных материалов.
Фото и видеосъемки разрешены только в Информационном центре компании. Проход на территорию завода с любыми электронными приборами, включая мобильники, запрещен.
Пояснения:
Начало экскурсии возможно в любое время с 8:00 до 14:00 (туры на заводе начинаются каждый час с 9:00 до 15:00).
Экскурсия проходит следующим образом: гид забирает людей в гостинице, по пути (около 40 минут) рассказывает про Боинг, про то, как будет проходить тур по заводу и про то, на что надо обратить особое внимание. По приезду группа присоединяется к англо-говорящему туру, в процессе которого переводить что-то можно лишь в моменты перехода между цехами, так как в остальное время люди выстроены длинной вереницей по-одному вдоль смотрового балкона или ездят на автобусе 🚌 и гид очень громко вещает в микрофон. После экскурсии при желании участников возможно дополнительное посещение музея с полным сопровождением на русском языке. На обратном пути экскурсантам вручается материал на 3-4 страницах на русском языке, где описано всё, что они увидели и услышали (а иной раз и больше).
Что входит
трансфер
сопровождающий
тур по заводу
входные билеты
Что не входит
питание
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.