Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

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Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации

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1 отзыв
Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сиэтла
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 основания и становления компании.

При посещении сборочного завода Вы пройдетесь по самому большому по объёму зданию в мире, которое занимает территорию в 40 гектаров.

Со смотровых площадок увидите процесс сборки и тестирования уже известных моделей «Боинга» (747, 767, 777), а также лайнера нового поколения Боинг-787 (Dreamliner).

Более половины деталей Dreamliner изготовлены из легких композиционных материалов.
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Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации
Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации
В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете историю 📖 основания и становления компании.
При посещении сборочного завода Вы пройдетесь по самому большому по объёму зданию в мире, которое занимает территорию в 40 гектаров. Со смотровых площадок увидите процесс сборки и тестирования уже известных моделей «Боинга» (747, 767, 777), а также лайнера нового поколения Боинг-787 (Dreamliner). Более половины деталей Dreamliner изготовлены из легких композиционных материалов.
Фото и видеосъемки разрешены только в Информационном центре компании. Проход на территорию завода с любыми электронными приборами, включая мобильники, запрещен.

Пояснения:

  • Начало экскурсии возможно в любое время с 8:00 до 14:00 (туры на заводе начинаются каждый час с 9:00 до 15:00).
  • Экскурсия проходит следующим образом: гид забирает людей в гостинице, по пути (около 40 минут) рассказывает про Боинг, про то, как будет проходить тур по заводу и про то, на что надо обратить особое внимание. По приезду группа присоединяется к англо-говорящему туру, в процессе которого переводить что-то можно лишь в моменты перехода между цехами, так как в остальное время люди выстроены длинной вереницей по-одному вдоль смотрового балкона или ездят на автобусе 🚌 и гид очень громко вещает в микрофон. После экскурсии при желании участников возможно дополнительное посещение музея с полным сопровождением на русском языке. На обратном пути экскурсантам вручается материал на 3-4 страницах на русском языке, где описано всё, что они увидели и услышали (а иной раз и больше).
Что входит
  • трансфер
  • сопровождающий
  • тур по заводу
  • входные билеты
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации
Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации
Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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