Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ включает обзор основных достопримечательностей 🏛️ города с посещением парка Kerry Park, Музея истории 📖 и промышленности Сиэтла, башни Спейс-Нидл, Pike Place Market.

Вы посетите Пайк плэйс маркет (Pike Place Market) - старейший в США постоянно действующий рынок, часто именуемый «душой Сиэтла».

Увидите символ города - знаменитую башню Space Needle (Космический Шпиль), местный Чайна-таун и оригинальные скульптурные композиции.

Вы проедетесь по центральной и самой престижной улице Сиэтла и окунётесь в тайны старого города.

С высоты смотровой площадки на холме Королевы Анны перед вами откроется красивейшая панорама города. Вы посетите такие живописные места, как рыболовецкий порт, набережную города с причалами пассажирского порта, престижные районы с особняками миллионеров.

Вас поразит своей экстраординарностью здание нового Музыкального музея города.

При посещении небольшой стеклодувной мастерской вы увидите, как мастера на ваших глазах создают неповторимые произведения из стекла.

Вы прогуляетесь 👣 по старым скверам и парку «Сад водопадов», выполненному в лучших японских традициях.

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