Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

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Мега-тур по Сиэтлу

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Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сиэтла
Индивидуальная экскурсия ⛳, которая включает в себя осмотр всех достопримечательностей 🏛️ Сиэтла.
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Мега-тур по Сиэтлу
Мега-тур по Сиэтлу
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ включает обзор основных достопримечательностей 🏛️ города с посещением парка Kerry Park, Музея истории 📖 и промышленности Сиэтла, башни Спейс-Нидл, Pike Place Market.
Вы посетите Пайк плэйс маркет (Pike Place Market) - старейший в США постоянно действующий рынок, часто именуемый «душой Сиэтла».
Увидите символ города - знаменитую башню Space Needle (Космический Шпиль), местный Чайна-таун и оригинальные скульптурные композиции.
Вы проедетесь по центральной и самой престижной улице Сиэтла и окунётесь в тайны старого города.
С высоты смотровой площадки на холме Королевы Анны перед вами откроется красивейшая панорама города. Вы посетите такие живописные места, как рыболовецкий порт, набережную города с причалами пассажирского порта, престижные районы с особняками миллионеров.
Вас поразит своей экстраординарностью здание нового Музыкального музея города.
При посещении небольшой стеклодувной мастерской вы увидите, как мастера на ваших глазах создают неповторимые произведения из стекла.
Вы прогуляетесь 👣 по старым скверам и парку «Сад водопадов», выполненному в лучших японских традициях.

В ДОПОЛНЕНИЕ к этому:

  • Вы окунётесь в неповторимую атмосферу района Кэпитол Хилл, являющегося архитектурно-историческим заповедником города.
  • Вы увидите памятник знаменитому музыканту Джимми Хендриксу и могилы звёзд Голливуда - Брюса Ли и Брендона Ли, узнаете историю загадочной гибели отца и сына.
  • В районе Магнолия вашему взору откроются особняки богатейших людей Сиэтла с потрясающими образцами озеленения их приусадебных участков.
  • Вы также насладитесь прелестью архитектуры красивейшего в США университета и района Гринлейк.
  • Посетите множество городских парков 🌳, среди которых чарующий розарий и местный дендрарий, а также оранжерея с экзотическими растениями.
  • Со стороны Западного Сиэтла перед Вами раскинется колоритная панорама центральной части города в глубине океанской бухты Элиот.
  • На пляже Алкай Вы увидите памятник основателям Сиэтла и местную Статую Свободы.
  • Вы также увидите спортивные стадионы Safeco Field и Qwest Field.
  • На шлюзах Читенден, имеющих не так много аналогов в мире, Вы не только сможете понаблюдать за процессом шлюзования судов, но и увидите через специально оборудованные подводные окна идущего на нерест лосося.
Что входит
  • трансфорт
  • гид
Что не входит
  • обед
  • входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Мега-тур по Сиэтлу
Мега-тур по Сиэтлу
Мега-тур по Сиэтлу

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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