Спутник С. проводит ещё 1 экскурсию

Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ включает обзор основных достопримечательностей 🏛️ города с посещением парка Kerry Park, Музея истории 📖 и промышленности Сиэтла, башни Спейс-Нидл, Pike Place Market.
Вы посетите Пайк плэйс маркет (Pike Place Market) - старейший в США постоянно действующий рынок, часто именуемый «душой Сиэтла».
Увидите символ города - знаменитую башню Space Needle (Космический Шпиль), местный Чайна-таун и оригинальные скульптурные композиции.
Вы проедетесь по центральной и самой престижной улице Сиэтла и окунётесь в тайны старого города.
С высоты смотровой площадки на холме Королевы Анны перед вами откроется красивейшая панорама города. Вы посетите такие живописные места, как рыболовецкий порт, набережную города с причалами пассажирского порта, престижные районы с особняками миллионеров.
Вас поразит своей экстраординарностью здание нового Музыкального музея города.
При посещении небольшой стеклодувной мастерской вы увидите, как мастера на ваших глазах создают неповторимые произведения из стекла.
Вы прогуляетесь 👣 по старым скверам и парку «Сад водопадов», выполненному в лучших японских традициях.
В ДОПОЛНЕНИЕ к этому:
- Вы окунётесь в неповторимую атмосферу района Кэпитол Хилл, являющегося архитектурно-историческим заповедником города.
- Вы увидите памятник знаменитому музыканту Джимми Хендриксу и могилы звёзд Голливуда - Брюса Ли и Брендона Ли, узнаете историю загадочной гибели отца и сына.
- В районе Магнолия вашему взору откроются особняки богатейших людей Сиэтла с потрясающими образцами озеленения их приусадебных участков.
- Вы также насладитесь прелестью архитектуры красивейшего в США университета и района Гринлейк.
- Посетите множество городских парков 🌳, среди которых чарующий розарий и местный дендрарий, а также оранжерея с экзотическими растениями.
- Со стороны Западного Сиэтла перед Вами раскинется колоритная панорама центральной части города в глубине океанской бухты Элиот.
- На пляже Алкай Вы увидите памятник основателям Сиэтла и местную Статую Свободы.
- Вы также увидите спортивные стадионы Safeco Field и Qwest Field.
- На шлюзах Читенден, имеющих не так много аналогов в мире, Вы не только сможете понаблюдать за процессом шлюзования судов, но и увидите через специально оборудованные подводные окна идущего на нерест лосося.