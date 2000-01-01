Восславлен крепостью

Kathrin. koneva
Kathrin. koneva – Гид из Сиэтла
«Туманный скандинавский Север, янтароносное Балтийское побережье, некогда славная и могучая Хазария, блестящая Персия и, наконец, позднейшая Византия - все оставили свои памятники в этом многогранном, когда-то грандиозном торговом центре, возникшем здесь, на великом перекрёстке путей-дорог, где с незапамятных времён сталкивались и обменивались своими достижениями культуры многих веков и многих народов».

Так описывали Смоленск путеводители 19 века.

Увидим его своими глазами!
Задать вопрос

Экскурсия

  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

$2 000 за человека

Заказать экскурсию
Восславлен крепостью
Восславлен крепостью

Что вы увидите

  • 1. Смоленская крепость
  • 2. Лопатинский сад
  • 3. Городской сад Блонье
  • 4. Смоленский Свято-Успенский Кафедральный Собор
  • 5. Площадь Победы

Смоленск на открытках - это город 🏙️, восславленный великолепной крепостью начала XVII века. Для смолян - это центр провинциальной культуры: уютный и живописный уголок России, центр которого застраивался в XIX веке. Для историков Смоленск - щит России, город-герой, не раз спасавший Родину. Наш современник, гуляя по Смоленску вместе с гидом, увидит многие достопримечательности:

  • Это всего лишь название локаций, в которых вы побываете. В каждой из них - частица истории 📖 и души города.
+Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 По запросу
Место завершения
🏁 Набережная р. Днепр
Восславлен крепостью
Восславлен крепостью

Экскурсия проводится Ежедневно

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kathrin. koneva
Kathrin. koneva
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Сиэтле

Мега-тур по Сиэтлу
$687
8 часов
Мега-тур по Сиэтлу
1 отзыв
Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации
$757
7 часов
Экскурсия на завод "Боинг" и в музей авиации
1 отзыв
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сиэтле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сиэтле