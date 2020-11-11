Как добраться до Ситки на самолёте
В Ситке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sitka Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ситки
- Ситка SITSitka Airport
Самые дешёвые билеты в Ситку из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.11.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|16 520
|27ч 38м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Анкориджа
|17 312
|3ч 13м (⇵1)
|11.07.2021
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|21 402
|16ч 35м (⇵2)
|11.07.2021
|из 🇺🇸Окленда
|26 682
|10ч 14м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Вашингтона
|29 804
|37ч 3м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|29 901
|30ч 23м (⇵2)
|17.06.2021
|из 🇷🇺Москвы
|55 154
|35ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону