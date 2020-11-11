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Летим в Ситку

Как добраться до Ситки на самолёте

В Ситке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Sitka Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ситки

  1. Ситка SIT
    Sitka Airport

Самые дешёвые билеты в Ситку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.11.2020из 🇺🇸Сиэтла16 52027ч 38м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Анкориджа17 3123ч 13м (⇵1)
11.07.2021из 🇺🇸Сан-Франциско21 40216ч 35м (⇵2)
11.07.2021из 🇺🇸Окленда26 68210ч 14м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Вашингтона29 80437ч 3м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇸Балтимора29 90130ч 23м (⇵2)
17.06.2021из 🇷🇺Москвы55 15435ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону