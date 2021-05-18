Всё о Сомерсете

Полезная информация о Сомерсете

Что нужно знать о Сомерсете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сомерсете
17:5307
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаСомерсет
По-английскиSomerset
Население города22 083 чел.
АэропортPulaski County SME (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота32 м. от уровня моря

Где находится Сомерсет на карте