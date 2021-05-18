Полезная информация о Сомерсете
Что нужно знать о Сомерсете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сомерсете
17:5307
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇸 США
|Название города
|Сомерсет
|По-английски
|Somerset
|Население города
|22 083 чел.
|Аэропорт
|Pulaski County SME (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/New_York
|Средняя высота
|32 м. от уровня моря