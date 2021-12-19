Все экскурсии и мероприятия в Тампе
Популярные
По цене
По отзывам
Входной билет
€26.69
за 1 чел.
Флоридский аквариум: проход без очереди
Погуляйте по скату, узнайте об океанах и даже ползите по дереву тараканов!
Входной билет
€39.99
за 1 чел.
ZooTampa: быстрый маршрут
Познакомьтесь с некоторыми из самых редких крупных кошек в мире и многими другими!
Входной билет
€13.35
за 1 чел.
Детский музей Глейзер: общий билет
Учитесь в игре на фабрике воображения
Входной билет
€54.77
за 1 чел.
Зоопарк Tampa ZooQuarium: комбинированный билет в зоопарк и аквариум Флориды
Два непревзойденных аттракциона, наполненных животными, и удивительные семейные воспоминания
Входной билет
€35.57
за 1 чел.
Остров приключений Тампа Бэй
Веселье никогда не прекращается в Adventure Island® - крупнейшем аквапарке Тампа-Бэй!
В группе
до undefined чел.
€92.94
за 1 чел.
Busch Gardens Tampa Bay
Почувствуйте острые ощущения природы в знаменитом тематическом парке и зоопарке Флориды
В группе
до undefined чел.
€108.54
за 1 чел.
Тампа-Бэй CityPASS
Посетите пять лучших достопримечательностей Тампа-Бэй с одним легким проходом
В группе
до undefined чел.
€13.3
за 1 чел.
Исторический центр Тампа-Бэй
Коллекция смитсоновского качества, рассказывающая об истории истории Тампа-Бэй
Входной билет
€77.4
за 1 чел.
Tampa Family Fun Pass
Избегайте истерик в Тампа с этим веселым семейным билетом
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Тампе – доступно 9 экскурсий на 2021 год, цены от €13.3. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Тампе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль