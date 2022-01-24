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TripAdvisor оценивает Флоридский аквариум как один из 10 лучших аквариумов в США, и нетрудно понять, почему. От выставки редких морских коньков и поглаживающих скатов до знакомства с нашими океаническими друзьями, находящимися под угрозой исчезновения, каждая выставка - захватывающее и познавательное погружение в наши океаны!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в аквариум Флориды
Доступ в открытую водную игровую зону Splash Pad
Что не входит
Круиз по диким дельфинам
Экскурсия за кулисами
Пингвины за кулисами
Парковка (оплачивается на месте)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.