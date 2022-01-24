Флоридский аквариум: проход без очереди

Погуляйте по скату, узнайте об океанах и даже ползите по дереву тараканов!

4.8
207 отзывов
Входной билет
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
Флоридский аквариум: проход без очереди
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TripAdvisor оценивает Флоридский аквариум как один из 10 лучших аквариумов в США, и нетрудно понять, почему. От выставки редких морских коньков и поглаживающих скатов до знакомства с нашими океаническими друзьями, находящимися под угрозой исчезновения, каждая выставка - захватывающее и познавательное погружение в наши океаны!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в аквариум Флориды
  • Доступ в открытую водную игровую зону Splash Pad
Что не входит
  • Круиз по диким дельфинам
  • Экскурсия за кулисами
  • Пингвины за кулисами
  • Парковка (оплачивается на месте)
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