Все экскурсии и мероприятия в Темпе
В группе
до undefined чел.
€24.03
за 1 чел.
Legoland Discovery Centre, Аризона
Посетите развлекательный центр в Аризоне
В группе
до undefined чел.
€14.41
за 1 чел.
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Аризона
⛴ На теплоходе
Познакомьтесь с целым рядом морских обитателей и обитателей суши и посмотрите сеансы кормления.
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Темпе – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €14.41. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Темпе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль